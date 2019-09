Dvije supruge ga prebile nakon što su saznale da želi i treću...

Jednog Indijca prebile su njegove dvije supruge nakon što su saznale da želi oženiti i treću.

S. Aravind, muškarac kojeg zovu Dinesh, prvi put se oženio 2016. godine, ali odlučio je potajno to napraviti i početkom ove godine. Lokalni mediji javljaju da je Dinesh fizički zlostavljao obje supruge zbog čega su se obje preselile natrag roditeljima.

Nakon što su čule da planira oženiti i treću ženu, odlučile su reagirati.

Coimbatore - Man gets brutally beaten for searching a new bride by his 2 wives whom he hasn’t divorced yet!!



After whacking him, the women hand him over to the cops.. pic.twitter.com/H7Tis4cEPQ