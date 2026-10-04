Dvije ženke ugroženih nosoroga sa Sumatre čekaju mladunce: Manje od 80 ih je u divljini

Indonezijska vlada objavila je u nedjelju trudnoće dviju ženki sumatranskih nosoroga, što je dobra vijest za opstanak ovih životinja, jedne od najrjeđih i najugroženijih vrsta sisavaca.

Ratu, ženka nosoroga iz Nacionalnog parka Way Kambas na otoku Sumatri, trudna je 238 dana, gotovo na polovici trudnoće, sa svojim četvrtim mladuncem.

Ratuina kći, Delilah, trudna je 250 dana sa svojim drugim mladuncem. Očekuje se da će majka i kći u svibnju donijeti mlade na svijet.

U divljini je ostalo manje od 80 sumatranskih nosoroga, a Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) vrstu klasificira kao kritično ugroženu.

"Trudnoće ove dvije ženke sumatranskog nosoroga nisu samo dobra vijest za Indoneziju, već i za cijeli svijet", rekao je u nedjelju Ahmad Munawir, dužnosnik indonezijskog Ministarstva šumarstva.

Ovi napori dio su dugoročnog plana za očuvanje vrste, dodao je, "s planiranim programom uzgoja, upravljanjem reproduktivnim zdravljem i intenzivnim praćenjem svake životinje."

Ministarstvo je objavilo da zdravlje i sigurnost ženki pomno prate medicinski tim, skrbnici i vlasti nacionalnog parka.

„Ova objava označava značajan korak u borbi za spašavanje ove ugrožene vrste“, rekla je Nina Fascione, izvršna direktorica Međunarodne zaklade za nosoroge, u izjavi.

Ove životinje žive samo u Indoneziji, raštrkane po nacionalnim parkovima u Sjevernoj Sumatri, Lampungu, Bengkuluu i Istočnom Kalimantanu.