Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada

Šinceki su ključeve silosa dobili još 26. studenog 2019. godine od Hrvatske banke za obnovu i razvoj! To su nam potvrdili iz te institucije. Tražili smo da nam točno navedu kad je što potpisano.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Predstavljanje Plana sanacije lokacije onečišćene otpadom – PPK Velebit u Gospiću | Video: 24sata/pixsell

- HBOR je u studenom 2019. s društvom Tipos Rsurs j.d.o.o. sklopio Predugovor o kupoprodaji predmetnih nekretnina. Predugovorom je, među ostalim, ugovoreno plaćanje kupoprodajne cijene u ratama te predaja nekretnina u posjed nakon uplate prve rate. Prva rata uplaćena je 25. studenog 2019., a primopredaja nekretnina obavljena je 26. studenog 2019. godine. Predugovorom je društvu Tipos Resurs bilo omogućeno ulaganje u nekretnine radi njihova privođenja svrsi i namjeni, uz odredbu da HBOR nema obvezu nadoknade troškova tih ulaganja u slučaju da ne dođe do sklapanja Ugovora o kupoprodaji. U pismu namjere iz kolovoza 2019. društvo je kao planirana ulaganja navelo uređenje okoliša i ograde, sanaciju krovišta, stolarije i fasade, uređenje osnovnih priključaka za vodu i električnu energiju te ostale potrebne radove za privođenje nekretnina svrsi i namjeni. HBOR društvu Tipos Resurs nije dao suglasnost za skladištenje otpada niti je bio upoznat s namjerom društva da na predmetnoj lokaciji skladišti otpad. HBOR je bio informiran da društvo na toj lokaciji planira pokrenuti proizvodnju proizvoda od reciklirane plastike, poput kućica za odmor, garaža, bazena i bukobrana - odgovorili su za 24sata.

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell, 24sata

E sad, ono što institucije smatraju otpadom, Šincek je smatrao sirovinom. I još nešto, ugovor nije potpisan s Plastruktorom, a u objavi grada Gospića iz 2021. stoji da su se Šinceki predstavili kao vlasnici Plastruktora. Ta tvrtka nikad nije imala dozvolu za gospodarenje otpadom.

- Navedene pravne osobe TIPOS TRANSPORTI I LOGISTIKA j.d.o.o. i PLASTRUKTOR d.o.o. nisu evidentirane u registru dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom na području Grada Gospića niti 2020. godine niti na današnji dan - kažu iz Ličko-senjske županije.

Foto: 24sata/Pixell

Dakle, kad je Josip Šincek ugostio u silosu tadašnjega gradonačelnika Karla Starčevića, nije imao dozvolu za gospodarenje otpadom niti je HBOR dozvolio da drži sirovinu na toj lokaciji, Plastruktor nije mogao legalno na toj lokaciji imati sjedište niti držati otpad jer nisu ništa potpisali s vlasnicima, HBOR-om. Ni Trgovački sud ni javni bilježnik nemaju dokument kojim se potvrđuje da je Plastruktor tamo mogao imati sjedište. Iz Porezne uprave nam još nisu odgovorili koji dokument je tadašnji direktor Nenad Bakliža Biber priložio uz potvrdu o promjeni sjedišta tvrtke još 2020. godine.

Još jedna tvrtka je tad ulagala u prostor, a to je bila tvrtka Komarna Sandra Babića.

- Mi smo od HBOR-a kupili jednu zgradu sa strane jer se bavimo građevinskim radovima pa smo htjeli da nam to bude skladište jer je dobra lokacija, a bilo je povoljno. Ali došli smo nakon Šinceka, oni su već biti tamo prije nas. Tamo sam ih vidio par puta, ali nismo imali nikakav poslovni odnos. I dalje smo vlasnici te manje zgrade ali ju ne koristimo - rekao je Babić za 24sata.

Foto: Screenshot Izvještaj sudskog vještaka

Pa tko je onda trebao reagirati?

Prvenstveno se lampica trebala upaliti u Državnom inspektoratu, inspekciji zaštite okoliša. Oni nadgledaju djelatnosti s otpadom i kad su izašle fotografije na kojima Šincek pozira s plastikom i opisuje kako će obrađivati otpad, netko u DIRH-u trebao je provjeriti ima li za to dozvolu. A nije ju imao. Zatim je tu HBOR, koji je trebao vidjeti kako se koristi njihova nekretnina. Čak nisu trebali otići u Gospić i vidjeti, Šinceki su se hvalili po medijima i ugostili gradsku vlast. Treća razina su komunalni redari grada, koji imaju ovlasti po članku 145. Zakona o gospodarenju otpadom. No nitko nije reagirao te 2021. godine, a ni ranije, 2020., kad su prve vreće otpada stigle u silos PPK Velebit.

Foto: Privatna arhiva, Google earth

A kako je otpad ušao u Hrvatsku, to je bila tema na saborskom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Svi sudionici morali su potpisati ugovor o tajnosti i ne smiju iznositi detalje. Svoja očitovanja, na traženje Odbora, dali su SOA, DIRH, DORH i Carinska uprava. I onda se otkrila još jedna poražavajuća informacija: SOA je još 2022. godine znala za otpad i obavijestila nadležne institucije.

- Od institucija smo čuli dosta ključnih i novih informacija o kojima ne mogu govoriti. Svi su raspolagali informacijama, a rezultat nam je ovo što imamo. Je li trebalo nešto promijeniti, da. SOA nema represivne ovlasti, pa je informaciju proslijedila policiji, Uskoku i DIRH-u - rekao je Ranko Ostojić.