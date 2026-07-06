E, TAK' SE FEŠTA! U njihovom čamcu okreće se čak i janjac: 'Svaka nam je vožnja posebna'

Vozili smo se u čamcu i okretali janjca, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao nesvakidašnje snimke iz Paklenice. Većina ih je, kako je rekao, mještani Peklenice, sela pokraj najsjevernijeg hrvatskog grada, Murskog Središća.

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Pokretanje videa... VIDEO Pekli janje na kajaku | Video: čitatelj/24sata

- Spuštanjem kajacima i čamcima bavimo se već tri godine, a ideja je nastala nakon brojnih rafting avantura na rijekama diljem Hrvatske. Plovimo rijekom Murom, a rute mijenjamo ovisno o raspoloženju ekipe. Danas imamo više od 15 čamaca pa nas na jednoj vožnji zna biti i više od 30 - rekao je.

Dodao je da uvijek nastoje osmisliti nešto novo kako bi svaka vožnja bila posebna. Ideja da tijekom plovidbe na čamcu okreću janjca nastala je sasvim spontano i oduševila je mnoge.

- Prošlog tjedna tijekom vožnje kuhali smo bograč, pa kod nas nijedno spuštanje Murom nije isto. Svaki put donosi novu avanturu, puno smijeha, dobro društvo i nezaboravne uspomene. Radimo u suradnji sa “odrivačima pondelka” koji mjenjaju specijalitete koje jedemo - rekao je.