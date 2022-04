Ekscentrični milijarder cijelog je života tražio blago: Znam gdje je Noina arka, čudovišta postoje

Jack Grimm rođen je u saveznoj američkoj državi Oklahomi 1925. godine- Živio je na farmi i puno je vremena provodio sa svojim djedom, koji je bio opsjednut pričama o skrivenom blagu. što se odrazilo i na maloga Jacka...

Već se 11 godina započeo je sa svojim istraživanjima kad je s dinamitom u zrak dignuo dio imanja jer je sumnjao da se ispod nalazi blago. Osim nešto starog željeza, ništa nije pronašao, ali to nije ublažilo njegovu strast za potragom..

Taman kad je došlo vrijeme da se posveti školovanju, završio je, u sklopu američkih marinaca, u drugom svjetskom ratu. Preživio je nekoliko teških bitaka i u jednom komadu se vratio u SAD. Odmah je nastavio školovanje u Oklahomi, gdje je studirao na naftno-rudarskom fakultetu. I bio je jako dobar student. Toliko dobar da su se za njegove usluge otimale razne kompanije. Ali on je odlučio pokušati sam unovčiti svoje znanje.

Krenuo je tražiti naftu po SAD-u, a nakon 20-ak pokušaja, koji su ga doveli gotovo do bankrota, mislio je odustati. Ipak, iako mu je kompanija isključila telefon zbog neplaćenih računa, nastavio je te se iduća bušotina pokazala kao pun pogodak. Pronašao je ogromne zalihe nafte i već do 30. godine zaradio je prvi milijun. (kad se podesi inflacija, to je danas više od 10 mil dolara).

To mu je omogućilo da proširi posao, što mu je ubrzo donijelo još desetke milijuna dolara, ali potraga za naftom nije mu bila dovoljna. U glavi je imao druge ideje. Vjerovao je kako Bigfoot i čudovište iz Loch Nessa postoje te je nudio 500.000 dolara za jasnu fotografiju koja ih prikazuje. Sponzorirao je i nekoliko manjih ekspedicija za pronalazak ovih bića.

Ali to je za njega bio sitniš prema novcu kojeg je 'ulupao' u svoje dva najveća istraživanja: potragu za Noinom arkom i potragu za ostacima Titanika. Na planini Ararat njegova je ekspedicija, tvrdi on, pronašla dio Noine arke. Kao dokaz je imao samo komad drva s vrha planine, što za znanstvenu zajednicu i nije bio neki dokaz, ali njemu je to bilo sasvim dovoljno.

- Cilj je bio dokazati da je postojala poplava, da je postojala arka i da je biblija u pravu. Komunizam je bezbožni sustav i htio sam to promijeniti - rekao je o ekspediciji.

Kad je, barem u svojoj glavi, riješio misterij nestale arke, bacio se na potragu za Titanikom. U tri navrata je sponzorirao misije, u kojima je i sam sudjelovao, kako bi pronašao ostatke ovog broda. Za jednu od njih nabavio je i majmuna zvanog Titan, za kojeg je tvrdio da može svojim 'moćima' otkriti lokaciju broda. Dijelu znanstvenika koji su bili na ekspediciji to se i nije baš dopalo pa su odustali, ali to Grimma nije zaustavilo. Prva ekspedicija 1980. godine propala je zbog loših vremenskih uvjeta.

Za vrijeme druge ekspedicije 1981. godine nisu ništa otkrili, ali u trećem pokušaju sonarom su snimili nešto što nalikuje na propeler broda. Grimm se slavodobitno vratio u SAD i opet je, barem u svojoj glavi, riješio još jedan misterij. O drugom pokušaju je snimljen i dokumentarni film, za kojeg je Grimm kao naratora zaposlio velikog Orsona Wellesa, Film možete pogledati na YouTubeu.

Olupina Titanica otkrivena je 1985. godine, to je pošlo za rukom Robertu Ballardu. No Grimm je stalno tvrdio kako je to zapravo njegovo otkriće te da je Ballard koristio njegove podatke.

Zbog svojih pustolovina kasnije je bankrotirao, ali još jednom se uspio izvući iz financijskih problema i stati na noge. Htio je nastaviti s ekspedicijama, ali one nisu mogle biti više u starom obujmu, kad bi bez problema iskeširao milijun dolara za pronalazak Titanica. Preminuo je 1998. godine i nikad se nije javno odrekao svojih uvjerenja.

- Znamo da su neobična bića postojala u našoj prošlosti, a toliko našeg planeta je neistraženo. Ne znam zašto je ljudima čudno što vjerujem u postojanje 'čudovišta'. Za mene je život samo serija pustolovina - rekao je jednom prilikom za New York Times.