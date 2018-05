Evo, ovako se podiže natalitet: Bez srama ih 'tjerali' na seks...

Premijer Andrej Plenković u subotu je najavio rebalans proračuna nakon 1. srpnja kako bi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku imalo više novca za provedbu demografskih mjera. Istaknuo je i kako je njegova Vlada u zadnjih godinu i pol dana podigla roditeljske i rodiljne naknade, poreznom reformom ostavili su više sredstava dohotka ljudima, subvencioniraju stambene kredite za mlade obitelji, povećali su obuhvat dječjeg doplatka te se investira u izgradnju vrtića.

Predsjednica pak ima svoja četiri prijedloga za povećanje nataliteta, a to su: rješavanje problema rada na određeno, paket beneficija za mlade i obitelji u nerazvijenim krajevima, pozitivna diskriminacija majki te financijska pomoć obiteljima bez posla.

Iako već desetljećima polako izumiremo, ovaj problem opet je aktualan jer je lani zabilježen najveći pad broja stanovnika u posljednjih 20 godina - rođeno je više od 40 tisuća djece, ali umrlo je gotovo 20 tisuća stanovnika više. Posljednji put pozitivan prirodni prirast zabilježen je 1997. kada je rođeno 55 i pol tisuća djece, a umrlo je 2500 stanovnika manje.

Sa sličnim problemom suočili su se i Danci, a za njega su pronašli i sasvim originalno rješenje. 'Do It For Denmark' (Učini to za Dansku) bilo je ime akcije iz 2014. tijekom koje je danska putnička agencija Spies Rejser snimila humorističnu televizijsku reklamu u kojoj su Dance pozvali na seks kako bi povećali natalitet i 'spasili' Dansku.

Osim te, snimljene su još dvije reklame: 'Do It For Mom' (Učini to za majku) i 'Do It Forever' (Čini to zauvijek).

Koliko god njihova ideja nekom zvučala bizarno, Dancima je uspjelo. Već sljedeće godine nakon prve reklame u Danskoj je tijekom ljeta bilo čak 1200 poroda više nego godinu ranije. Osoblje u bolnicama govorilo je kako desetljećima nisu iskusili takvu 'navalu beba', a Danci su tada i prvi put u posljednjih 6 godina dobili preko 60 tisuća beba u godini.

Ovo su reklame zbog kojih su Danci krenuli 'u akciju':

Do It For Denmark

Reklama počinje crnim statistikama i govori kako Vlada ne može naći rješenje. Tada nam govori kako je 10 posto Danaca začeto izvan Danske tijekom godišnjih odmora, a i kako se ljudi više seksaju na odmoru. Putnička agencija tada je Dance pozvala da krenu putovati i raditi djecu, a ponudili su i trogodišnju zalihu potrepština za bebe svima koji uspiju dokazati da su bebu napravili baš tijekom odmora na koji su išli s agencijom Spies Rejser.

Do It For Mom

Druga reklama iz serije igrala je na svačiju slabu kartu - njihove majke. U videu se govori kako mnoge majke neće iskusiti radost da budu bake i govori se mladim Dancima da ne uskrate svojim roditeljima to zadovoljstvo već da se 'prime posla' i to tijekom aktivnog odmora na nekoj sunčanoj lokaciji jer sunce i aktivnosti potiču seks.

Do It Forever

U trećoj reklami pohvalili su se da je akcija s reklamama uspjela i da se natalitet opet podiže, ali onda su rekli kako se pojavio novi problem. Naime, zbog puno djece, roditelji u Danskoj počeli su se sve manje seksati, a to im je onda loše utjecalo na zdravlje.

Rješenje je opet bilo isto - otiđite na odmor na neko egzotično mjesto jer takvo iskustvo poveća šansu za seks za preko 100 posto.