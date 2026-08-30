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FORA! Pogledajte kakvo je vrijeme bilo na dan kad ste se rodili u vašem rodnom gradu

Piše 24sata,
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FORA! Pogledajte kakvo je vrijeme bilo na dan kad ste se rodili u vašem rodnom gradu
Foto: Ilustracija AI
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Osim datuma rođenja, možete zaviriti i u vrijeme na dan vjenčanja, mature, važnog putovanja ili nekog drugog događaja koji vam je ostao u posebnom sjećanju...

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Je li tog dana padala kiša, snijeg, puhala bura ili je možda bilo neuobičajeno toplo? Većina ljudi nema pojma kakvo ih je vrijeme dočekalo na dan rođenja, ali danas to možete provjeriti u nekoliko klikova.

Copernicusov alat Weather Replay omogućuje pregled vremenskih prilika iz prošlosti na interaktivnoj karti. Dovoljno je odabrati datum, pronaći svoj rodni grad i pogledati kakvo je vrijeme vladalo tog dana.

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Možete tako provjeriti je li Zagreb bio pod snijegom, je li na Jadranu puhala jaka bura ili je vaš rođendan pao baš u razdoblje neobično visokih temperatura. Osim datuma rođenja, možete zaviriti i u vrijeme na dan vjenčanja, mature, važnog putovanja ili nekog drugog događaja koji vam je ostao u posebnom sjećanju.

Alat je posebno zanimljiv jer običan datum iz kalendara pretvara u malu vremensku priču iz prošlosti, onu koju možda vi ne pamtite, ali je meteorološki podaci itekako pamte.

Provjerite kakvo je vrijeme bilo na vaš poseban dan:
https://weather-replay.climate.copernicus.eu/

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