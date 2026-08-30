Osim datuma rođenja, možete zaviriti i u vrijeme na dan vjenčanja, mature, važnog putovanja ili nekog drugog događaja koji vam je ostao u posebnom sjećanju...
FORA! Pogledajte kakvo je vrijeme bilo na dan kad ste se rodili u vašem rodnom gradu
Je li tog dana padala kiša, snijeg, puhala bura ili je možda bilo neuobičajeno toplo? Većina ljudi nema pojma kakvo ih je vrijeme dočekalo na dan rođenja, ali danas to možete provjeriti u nekoliko klikova.
Copernicusov alat Weather Replay omogućuje pregled vremenskih prilika iz prošlosti na interaktivnoj karti. Dovoljno je odabrati datum, pronaći svoj rodni grad i pogledati kakvo je vrijeme vladalo tog dana.
Možete tako provjeriti je li Zagreb bio pod snijegom, je li na Jadranu puhala jaka bura ili je vaš rođendan pao baš u razdoblje neobično visokih temperatura. Osim datuma rođenja, možete zaviriti i u vrijeme na dan vjenčanja, mature, važnog putovanja ili nekog drugog događaja koji vam je ostao u posebnom sjećanju.
Alat je posebno zanimljiv jer običan datum iz kalendara pretvara u malu vremensku priču iz prošlosti, onu koju možda vi ne pamtite, ali je meteorološki podaci itekako pamte.
Provjerite kakvo je vrijeme bilo na vaš poseban dan:
https://weather-replay.climate.copernicus.eu/
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