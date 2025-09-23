Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PIVO, ROMANTIKA I MESNI SPECIJALITETI

FOTO 100 najboljih fotografija s Oktoberfesta: Dirndl dame, kobasice, pivo teče u potocima

Oktoberfest, najveći i najpoznatiji pivski festival na svijetu, započeo je 20. rujna 2025. godine u Münchenu. Ova prepoznatljiva manifestacija, koja se održava svake godine u prijestolnici Bavarske, ove je godine ušla u svoje 190. izdanje, i opet će okupiti milijune posjetitelja iz svih dijelova svijeta.
190th Oktoberfest celebrations in Munich
Oktoberfest, najveći i najpoznatiji pivski festival na svijetu, započeo je 20. rujna 2025. godine u Münchenu. Ova prepoznatljiva manifestacija, koja se održava svake godine u prijestolnici Bavarske, ove je godine ušla u svoje 190. izdanje, i opet će okupiti milijune posjetitelja iz svih dijelova svijeta. | Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025