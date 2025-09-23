PIVO, ROMANTIKA I MESNI SPECIJALITETI
FOTO 100 najboljih fotografija s Oktoberfesta: Dirndl dame, kobasice, pivo teče u potocima
Oktoberfest, najveći i najpoznatiji pivski festival na svijetu, započeo je 20. rujna 2025. godine u Münchenu. Ova prepoznatljiva manifestacija, koja se održava svake godine u prijestolnici Bavarske, ove je godine ušla u svoje 190. izdanje, i opet će okupiti milijune posjetitelja iz svih dijelova svijeta.
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Za vikend je održana i velika povorka središtem Münchena. posebnu pažnju privukao je ovaj gospodin s mongolskom zastavom...
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Cijene piva ove godine kreću se između 13,60 i 15,40 eura za litru piva, toliko stoji legendarna Maß piva...
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Osim piva, gosti mogu uživati u bogatom meniju tradicionalnih bavarskih jela. Pretzli, kobasice, pečeni odojak i razni tipovi juha najtraženiji su specijaliteti...
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
U večernjim satima, pivski šatori postaju centar života, uz glazbu uživo i specijalne zabavne programe...
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Oktoberfest ove godine traje do 5. listopada...
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
