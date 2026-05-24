Don je dobrica i nježna njuška zarobljena u velikom tijelu: Sigurno ima netko za mene!

Bok, ljudi! Ja sam Don, križanac ovčara koji traži novi dom pun ljubavi. U ljeto ću napuniti dvije i pol godine. Težak sam oko 50 kilograma i idealan za ljude koji vole velike pse i aktivan način života. U sklonište sam stigao jer se moji vlasnici više nisu mogli brinuti o meni, no unatoč tome nisam izgubio svoju toplinu i spremnost da ponovno nekome poklonim povjerenje.

Kažu da sam prava dobrica i velika nježna njuška zarobljena u velikom tijelu. Volio bih imati svoje ljude koji će mi pružiti dovoljno pažnje, šetnji i zajedničkih avantura, ali i sigurno mjesto gdje ću se osjećati kao dio obitelji. Najsretniji bih bio u kući s dvorištem, gdje bih imao prostora za igru, istraživanje i uživanje na svježem zraku.

Ako tražite vjernog, snažnog i velikog prijatelja koji će vas čuvati, voljeti i uvijek vas dočekati mašući repom, možda sam baš ja vaš Don.

Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr



