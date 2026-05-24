Obavijesti

Viral

Komentari 0
VIRALNI HIT

Viralni lisac Mili i Jusuf Delić iz BiH pokrenuli svoj kanal na YouTubeu: 'Jako ga volim'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Viralni lisac Mili i Jusuf Delić iz BiH pokrenuli svoj kanal na YouTubeu: 'Jako ga volim'
Ilustracija | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Jusuf živi u malom selu Čuhovići na Bjelašnici, gdje se već gotovo godinu dana razvija neobično prijateljstvo između njega i lisice kojoj je dao ime Mili

Admiral

Neobična priča iz bjelašničkog sela Čuhovići kraj Konjica posljednjih je mjeseci osvojila društvene mreže diljem regije, a sada je dobila i novi nastavak, piše Oslobođenje.ba. Jusuf Delić, čovjek kojeg su mnogi upoznali kroz viralne snimke druženja s lisicom Milijem, pokrenuo je službeni YouTube kanal na kojem će objavljivati nove trenutke njihovog nesvakidašnjeg prijateljstva.

STROGO ZAŠTIĆENA VRSTA ULOV KRAJ ČIOVA Morski pas lisica se upetljao u mrežu i uginuo: 'Bio je dug tri metra!'
ULOV KRAJ ČIOVA Morski pas lisica se upetljao u mrežu i uginuo: 'Bio je dug tri metra!'

Kako je objavio na društvenim mrežama, prvi videosnimci već su dostupni, a svi koji prate ovu emotivnu priču sada će moći gledati nove susrete i avanture čovjeka i divlje životinje koja mu je potpuno vjerovala.

- Naš službeni YouTube kanal je već aktivan. Tamo vas čekaju naši prvi videosnimci. Molim vas da odete na YouTube, upišete oznaku @JusufDelić-j12, pretplatite se na kanal i pogledate snimke - poručio je Delić.

Jusuf živi u malom selu Čuhovići na Bjelašnici, gdje se već gotovo godinu dana razvija neobično prijateljstvo između njega i lisice kojoj je dao ime Mili. Ono što je počelo kao oprezni susret čovjeka i divlje životinje, s vremenom je preraslo u odnos koji je mnoge ostavio bez riječi.

NEVJEROJATNA SNIMKA ŠORA S MORA Zakačili se lisica i mačka u Puli: 'Možda je pojede'
ŠORA S MORA Zakačili se lisica i mačka u Puli: 'Možda je pojede'

Mili danas bez straha ulazi u Jusufovu kuću, jede mu iz ruke, obilazi prostorije i mirno boravi među ljudima, čak i kada su prisutni gosti. Na brojnim snimkama koje su pregledane milijunima puta vidi se kako lisica uzima hranu iz ruke, "krade" vrećicu sa stola ili spokojno leži u kući poput pravog kućnog ljubimca.

Jusuf priznaje da ga je posebno dirnulo koliko su ljudi zavoljeli Milija, iako, kako kaže, nikada nije tražio popularnost.

- Sve ovo radim iz ljubavi. Nisam očekivao da će ljudi ovako zavoljeti Milija - rekao je ranije.

Posebno emotivan trenutak bio je kada je Jusuf otkrio da Mili prepoznaje njegov glas i primjećuje kada ga snima kamerom. Upravo ta povezanost čovjeka i lisice mnoge je dirnula i pretvorila ovu priču u pravi regionalni fenomen.

JESENSKA KAMPANJA Pripazite, ovi kolačići nisu za jelo! Započinje cijepljenje lisica, mamce će bacati iz zraka
Pripazite, ovi kolačići nisu za jelo! Započinje cijepljenje lisica, mamce će bacati iz zraka

Delić je Miliju posvetio i pjesmu pod nazivom "Priča o Miliju i Jusufu", u kojoj opisuje njihov prvi susret, strah koji su oboje osjećali, ali i povjerenje koje se s vremenom rodilo.

- Danas više nema onog prvog straha, u kuću mi ulaziš bez umora i daha. Iz ruke mi jedeš slasne komadiće, a fotelja moja tvoje carstvo bit će - stoji u jednom dijelu stihova.

U drugom dijelu pjesme Jusuf poručuje kako lisica nije stvorena "za lanac niti za beton", već za slobodu i šumu kojoj se uvijek vraća. Upravo zbog toga mnogi ovu priču vide kao rijedak primjer sklada između čovjeka i prirode.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koje namirnice treba jesti, a koje izbjegavati ako imate problema sa štitnjačom
BITNO JE ZNATI

Evo koje namirnice treba jesti, a koje izbjegavati ako imate problema sa štitnjačom

Prehrana ima ključnu ulogu u održavanju ravnoteže hormona štitnjače, bilo da se radi o usporenom radu (hipotireozi) ili pojačanoj funkciji (hipertireozi)
Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!
SAMO NA NAŠEM PORTALU

Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!

Koji su im najveći uspjesi, koliko vrijede, tko su najskuplji igrači, kako su došli do SP-a, zanimljvosti... Sve o 48 selekcija koje su se plasirale u Ameriku samo na portalu 24sata
'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'
NIKAD ODIGRANA UTAKMICA

'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'

Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026