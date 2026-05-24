Viralni lisac Mili i Jusuf Delić iz BiH pokrenuli svoj kanal na YouTubeu: 'Jako ga volim'

Neobična priča iz bjelašničkog sela Čuhovići kraj Konjica posljednjih je mjeseci osvojila društvene mreže diljem regije, a sada je dobila i novi nastavak, piše Oslobođenje.ba. Jusuf Delić, čovjek kojeg su mnogi upoznali kroz viralne snimke druženja s lisicom Milijem, pokrenuo je službeni YouTube kanal na kojem će objavljivati nove trenutke njihovog nesvakidašnjeg prijateljstva.

Kako je objavio na društvenim mrežama, prvi videosnimci već su dostupni, a svi koji prate ovu emotivnu priču sada će moći gledati nove susrete i avanture čovjeka i divlje životinje koja mu je potpuno vjerovala.

- Naš službeni YouTube kanal je već aktivan. Tamo vas čekaju naši prvi videosnimci. Molim vas da odete na YouTube, upišete oznaku @JusufDelić-j12, pretplatite se na kanal i pogledate snimke - poručio je Delić.

Jusuf živi u malom selu Čuhovići na Bjelašnici, gdje se već gotovo godinu dana razvija neobično prijateljstvo između njega i lisice kojoj je dao ime Mili. Ono što je počelo kao oprezni susret čovjeka i divlje životinje, s vremenom je preraslo u odnos koji je mnoge ostavio bez riječi.

Mili danas bez straha ulazi u Jusufovu kuću, jede mu iz ruke, obilazi prostorije i mirno boravi među ljudima, čak i kada su prisutni gosti. Na brojnim snimkama koje su pregledane milijunima puta vidi se kako lisica uzima hranu iz ruke, "krade" vrećicu sa stola ili spokojno leži u kući poput pravog kućnog ljubimca.

Jusuf priznaje da ga je posebno dirnulo koliko su ljudi zavoljeli Milija, iako, kako kaže, nikada nije tražio popularnost.

- Sve ovo radim iz ljubavi. Nisam očekivao da će ljudi ovako zavoljeti Milija - rekao je ranije.

Posebno emotivan trenutak bio je kada je Jusuf otkrio da Mili prepoznaje njegov glas i primjećuje kada ga snima kamerom. Upravo ta povezanost čovjeka i lisice mnoge je dirnula i pretvorila ovu priču u pravi regionalni fenomen.

Delić je Miliju posvetio i pjesmu pod nazivom "Priča o Miliju i Jusufu", u kojoj opisuje njihov prvi susret, strah koji su oboje osjećali, ali i povjerenje koje se s vremenom rodilo.

- Danas više nema onog prvog straha, u kuću mi ulaziš bez umora i daha. Iz ruke mi jedeš slasne komadiće, a fotelja moja tvoje carstvo bit će - stoji u jednom dijelu stihova.

U drugom dijelu pjesme Jusuf poručuje kako lisica nije stvorena "za lanac niti za beton", već za slobodu i šumu kojoj se uvijek vraća. Upravo zbog toga mnogi ovu priču vide kao rijedak primjer sklada između čovjeka i prirode.