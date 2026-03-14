FOTO Baka (67) kaže da ljudi misle da je u dvadesetima, a sve zahvaljujući - ovome!

Ova baka tvrdi da ljudi često misle da je u dvadesetim godinama, a za svoj mladolik izgled zahvaljuje sada već uobičajenom lijeku. Bobbi Parker-Hall kaže kako je često pitaju na kojim je estetskim zahvatima bila kada otkrije svoje prave godine.
Bobbi je objasnila kako se nosi s reakcijama okoline na svoj izgled, koji odudara od njezinih stvarnih, šezdeset i sedam godina.
- Neki pitaju koje sam operacije imala, a drugi pretpostavljaju da je riječ o dobrom botoksu, filterima ili genetici. Ali istina nije glamurozna. Ne ganjam mršavost, štitim svoj metabolizam, mišiće i dugoročno zdravlje. Zato mikrodoziram - rekla je.
Bobbi uzima male doze lijekova za mršavljenje, za koje kaže da prikrivaju njezine prave godine.
U mlađim danima, Bobbi je, kako kaže, "ganjala mršavost" i često se osjećala iscrpljeno. Nakon što je navršila pedeset godina i ušla u menopauzu, promijenila je svoj stav.
Umjesto da se pokušava smanjiti, ova fitness trenerica počela je dizati teške utege, jesti kako bi nahranila mišiće i učiti kako njezini hormoni funkcioniraju.
Kao rezultat toga, njezino se tijelo učvrstilo, energija stabilizirala, a samopouzdanje je naglo poraslo, piše The Mirror.
Iako je postajala sve jača, shvatila je da joj je potrebna dodatna pomoć. O tome je za Mirror detaljnije govorila.
- Kada se koristi pažljivo uz dizanje utega i pravu prehranu, mikrodoziranje se manje čini kao dijeta, a više kao stabilnost. Moje žudnje su smirene, težina je stabilna i hrana više ne vodi glavnu riječ. Brzi gubitak težine bez treninga snage također uzrokuje 'Ozempic lice' ili stražnjicu. Ja nemam ni jedno ni drugo. Zapravo, to mi je potpuno promijenilo igru. Tvrdoglava nadutost u donjem dijelu trbuha koja se nije micala - bez obzira na to koliko sam čisto jela ili koliko naporno trenirala - konačno se počela topiti - objasnila je.
Bobbi, iz Portlanda u Oregonu, troši "nekoliko stotina dolara" mjesečno na injekcije. Ne planira ih koristiti zauvijek, iako kaže da je to alat koji bi starije žene trebale koristiti kako bi zaustavile sat starenja.
- Starenje ne uništava žene, ali zanemarivanje da. Ja sam procvjetala jer sam konačno počela raditi sa svojim tijelom umjesto protiv njega. Iz nekog razloga, snažna i vitka žena nakon šezdesete ljudima je sumnjiva - kazala je.
- Neću se pretvarati da je sve to samo moja zasluga. Ali postala sam privlačnija i zdravija nakon menopauze. I odbijam nestati - poručila je Bobbi koja ima i unuke.
