Komentari 16
KAE OVO, FRENDE Snimio čudno vozilo kod Kerestinca, stručnjak tvrdi: Ovo je opasnost na cesti!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Neobičan prizor zatvorenog tricikla izazvao je čuđenje, ali i otvorio pitanje sigurnosti. Prometni vještak objasnio nam je smije li se ovo vozilo kretati cestom bez registracije i zašto predstavlja opasnost za ostale vozače

Prolaznici i vozači na mostu kod Kerestinca ostali su u nevjerici kada su ugledali futuristički prizor koji više nalikuje na maleni zrakoplov ili kapsulu iz znanstveno-fantastičnih filmova nego na išta što smo navikli viđati na našim cestama. Naš čitatelj uspio je snimiti ovaj neobični "bolid na pedale", a mi smo istražili o čemu se zapravo radi i smije li se takvo što uopće kretati javnim cestama.

Prometni stručnjak Robert Spudić objašnjava nam kako je riječ o velomobilu. Zatvoreno vozilo na pedale u obliku ljuske radi poboljšanja aerodinamičkih svojstava. Najčešće ima tri kotača. Ima zatvorenu aerodinamičnu karoseriju koja pruža zaštitu od atmosferilija. Pokreće se vlastitom snagom pomoću pedala, a prema tehničkim obilježjima ulazi u kategoriju bicikla ili tricikala.

- Postoji i varijanta velomobila na električni pogon. Ako ima motor jači od 0,6 kW i postiže veću brzinu od 25 km/h, tada ne smije sudjelovati u prometu na cestama bez registracije. Sama konstrukcija i oblik velomobila predstavlja problem za same vozače velomobila je je smanjena preglednost ispred i iza vozila. Isto tako predstavlja opasnost za druge vozače vozila na motorni pogon radi smanjene mogućnosti uočavanja velomobila od strane ostalih sudionika u prometu - govori nam Spudić. 

Kako kaže, Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne spominje velomobil kao zasebnu kategoriju vozila, tako da ga možemo smatrati biciklom ili triciklom na pedale.

- Pod uvjetom da velomobil podliježe Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, zahtijevalo bi ispitivanje i homologaciju, onda se ne bi smio kretati kolnikom i sudjelovati u prometu na cestama - zaključuje.

Cijena velomobila

Cijene velomobila variraju ovisno o proizvođaču, opremi i načinu kupnje, ali u pravilu se radi o specijaliziranim vozilima koja nisu jeftina. Osnovni modeli ili kit-setovi za samostalno sastavljanje mogu koštati oko 2.500 do 3.000 eura, dok potpuno sastavljeni velomobili s boljom opremom najčešće dosežu cijene od oko 4.000 eura pa i skuplje.

Kod naprednijih modela, posebno onih s dodatnom opremom ili električnom asistencijom, cijena može značajno porasti i prelaziti 6.000 eura. Zbog toga velomobili spadaju u nišu proizvoda koji se obično naručuju direktno od proizvođača ili specijaliziranih distributera, a njihova cijena odražava kombinaciju aerodinamičnog dizajna, laganih materijala i tehnološke zahtjevnosti izrade.

