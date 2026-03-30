HIT FOTKA! Medo naslonjen na znak u Gorskom kotaru: 'Barem netko brine o našim cestama...'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Fotografiju je snimila unuka gospođe koja se brine za vikend kuće na tom području

Lokalni stanovnici Kozjeg Vrha već su navikli na susrete s divljači, no ova se medvjedica potpuno opustila. Uspravila se na stražnje noge i naslonila na prometni znak za ograničenje brzine. Na prvu djeluje nerealno, kao da patrolira ili popravlja znak. Fotografiju je snimila unuka gospođe koja se brine za vikend kuće na tom području.

- Ta medvjedica se ne boji, već je lokalna. Često je vidimo i bude svoje mladih. Ovaj put se digla na stražnje noge i nije obraćala previše pažnje, tek kad se unuka približila autom, otišla je svojim putem - govori nam gospođa.

Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama i oduševila komentatore.

- Tako medo, popravi ti taj znak koji se nagnuo - jedan je od komentara.

- Vidi ti čega se lik' dosjetio...Ne može vjerovati da njegove slike nema na znaku - piše drugi. 

- Ajde, barem netko brine o cestama - jedan je od komentara.

