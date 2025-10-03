Obavijesti

SNAŽAN AUTO

FOTO Batmobile plijenio pažnju na zagrebačkim ulicama: 'Svi su ga oduševljeno fotografirali'

Foto: Čitatelj 24sata

Aventador ubrzava od 0 do 100 kilometara na sat za manje od tri sekunde, dok njegova najveća brzina prelazi 350 kilometara na sat

Bio je pojava na cesti. Svi su ga gledali i slikali, kazao nam je odušeljeni čitatelj koji je snimio na zagrebačkoj Ilici kod Črnomerca Lamborghini Aventador, također zvan i "batmobile". Dodao je da je na Ilici, osim batmobila, prošlo nekoliko skupih vozila. Zbog toga pretpostavlja da su stigli na rally u Zagreb koji se održava ovaj vikend.

Foto: Čitatelj 24sata

Lamborghini Aventador je superautomobil koji je talijanska marka Lamborghini predstavila 2011. godine, a zbog svog agresivnog dizajna i oštrih linija mnogi ga uspoređuju s vozilom iz Batmanovih filmova pa ga popularno nazivaju "batmobil". Ime je dobio po slavnom borbenom biku iz španjolske koride, a pokreće ga atmosferski V12 motor zapremine 6,5 litara koji razvija više od 700 konjskih snaga, ovisno o izvedbi.

Foto: Čitatelj 24sata

Aventador ubrzava od 0 do 100 kilometara na sat za manje od tri sekunde, dok njegova najveća brzina prelazi 350 kilometara na sat. Automobil koristi pogon na sve kotače i naprednu aerodinamiku, što mu osigurava stabilnost pri ekstremnim brzinama. Unutrašnjost je luksuzna i oblikovana poput kokpita aviona ili svemirskog broda, čime dodatno naglašava futuristički dojam. 

