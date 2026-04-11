Pas za poželjeti: Na smještaju sam dobar kao kruh, uzmite me

Piše Ana Vukašinović,
Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Špiro je zaista poseban, od boje dlake pa do predivnog karaktera. Odmah se prilagodio životu u obiteljskom domu, no traži baš svoj

Admiral

Bok, ljudi! Ja sam Špiro. Trebali su me nazvati Srebrni jer mi je boja dlake neobjašnjiva. Kažu volonteri da sam pas koji iz skloništa dođe u kuću i bude divan. Potpuno kotroliram sve, pratim vas u stopu i čekam da me izvedete.

Učahurim se uz vas u krevetu i znate da kraj sebe imate najboljeg prijatelja. Idealan sam pas za početnike, za obitelj.

Ovo su moje slike na Farmici i u privremenom smještaju. Znači ne mogu biti bolji i poslušniji. 

Volim mace i ostale pse, a ako me uzmete skakat ću od veselja kad idemo u dugu šetnju. Želim naučiti i hvatati tenisku lopticu, no za sada mi je nema tko bacati. Bit ću strpljiv, možda se uskoro pojave moji ljudi s kojima ću sretno odskakutati kući. 

Kontakt-broj: 098/642-209, inbox Farmica
 

Ljudi masovno čupaju poznatu biljku iz vrtova: 'To imaju samo swingeri u svojim dvorištima...'
NE ŽELE POGREŠAN DOJAM

Ljudi masovno čupaju poznatu biljku iz vrtova: 'To imaju samo swingeri u svojim dvorištima...'

Sve veći broj ljudi ovih dana uklanja jednu vrlo poznatu biljku iz svojih vrtova, nakon što se na društvenim mrežama proširila tvrdnja da ona nosi neobičnu simboliku...
Yummy traži dom: Mlada ženka vedrog duha čeka svoje ljude
UDOMITE ME!

Yummy traži dom: Mlada ženka vedrog duha čeka svoje ljude

U jednom od lokalnih skloništa za životinje smještena je mlada ženka Yummy koja s velikom nadom i strpljenjem čeka trenutak kada će napokon pronaći svoj stalni dom
Ako se budite u ovo vrijeme u noći - jetra vam šalje signale
UPOZORENJE ORGANIZMU

Ako se budite u ovo vrijeme u noći - jetra vam šalje signale

Mnogi ljudi doživljavaju frustrirajući obrazac noćnog nemira: utonu u san bez problema, da bi se potom, kao po satu, probudili usred noći. Ovdje su savjeti kako poraditi na dubljem snu

