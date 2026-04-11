Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Špiro je zaista poseban, od boje dlake pa do predivnog karaktera. Odmah se prilagodio životu u obiteljskom domu, no traži baš svoj
Pas za poželjeti: Na smještaju sam dobar kao kruh, uzmite me
Bok, ljudi! Ja sam Špiro. Trebali su me nazvati Srebrni jer mi je boja dlake neobjašnjiva. Kažu volonteri da sam pas koji iz skloništa dođe u kuću i bude divan. Potpuno kotroliram sve, pratim vas u stopu i čekam da me izvedete.
Učahurim se uz vas u krevetu i znate da kraj sebe imate najboljeg prijatelja. Idealan sam pas za početnike, za obitelj.
Ovo su moje slike na Farmici i u privremenom smještaju. Znači ne mogu biti bolji i poslušniji.
Volim mace i ostale pse, a ako me uzmete skakat ću od veselja kad idemo u dugu šetnju. Želim naučiti i hvatati tenisku lopticu, no za sada mi je nema tko bacati. Bit ću strpljiv, možda se uskoro pojave moji ljudi s kojima ću sretno odskakutati kući.
Kontakt-broj: 098/642-209, inbox Farmica
