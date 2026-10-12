ŠTO SE ZBILO? 'Zaspala sam s glavoboljom, a probudila se s drugačijim glasom i naglaskom'

Verity Went imala je dvadeset i šest godina kada je odlučila odspavati zbog jake migrene, ni ne sluteći da će joj taj san zauvijek promijeniti život. Umjesto olakšanja, ova se djevojka iz Staffordshirea probudila s potpuno novim glasom i gustim naglaskom karakterističnim za sjeveroistok Engleske. Danas, tri godine kasnije, Verity je u potpunosti prigrlila svoj novi identitet.

Sve se odigralo početkom listopada 2023. godine, kada je Verity osjetila snažnu glavobolju. Kako bi ublažila simptome, odlučila je malo odspavati, no buđenje je donijelo pravo iznenađenje. Njezin govor isprva je bio nejasan, što joj se ranije povremeno događalo, ali nakon pet minuta iz njezinih je usta izašao prepoznatljiv "Geordie" naglasak. Njezina obitelj i prijatelji ostali su u potpunom šoku jer je zvučala kao potpuno druga osoba, piše Mirror.

​- Bila sam prestravljena. Odmah sam otišla liječniku, a kako su već znali za moj poremećaj, pretpostavili su da ima veze s tim, a ne s moždanim udarom - prisjetila se Verity u razgovoru za Mirror.

Liječnici su ubrzo utvrdili da Verity pati od rijetkog sindroma stranog naglaska. Riječ je o neobičnom medicinskom fenomenu koji mijenja artikulaciju i intonaciju pacijenta, zbog čega slušatelji percipiraju govor kao strani naglasak. U njezinom slučaju, sindrom se razvio kao posljedica funkcionalnog neurološkog poremećaja od kojeg boluje godinama. Ovaj poremećaj nastaje kada mozak ima problema sa slanjem i primanjem signala, a uzrokuje i druge teške simptome poput dnevnih napadaja i paralize na lijevoj strani tijela.

Iako je u početku bila vrlo uzrujana i osjećala se kao da je izgubila sebe, Verity je s vremenom zavoljela svoj novi način govora. Danas, kao dvadeset i devetogodišnja frizerka i kreatorica sadržaja, koristi svoju priču kako bi educirala javnost o svom zdravstvenom stanju. Njezina je misija podići svijest o funkcionalnom neurološkom poremećaju i pokazati drugima da se ne trebaju bojati promjena koje život donosi. Njezini bližnji također su se potpuno naviknuli na novi naglasak i često joj govore da joj pristaje puno bolje od onog originalnog.

Foto: Profimedia

​- Sada kada je prošlo neko vrijeme, obožavam svoj glas jer je on postao dio onoga tko sam ja. Toliko sam naviknuta na njega da bi mi bilo jednako teško prilagoditi se natrag na stari - objasnila je mlada Britanka.

Stručnjaci koji prate njezin slučaj ističu da pacijenti zapravo ne usvajaju novi jezik niti uče strani naglasak. Umjesto toga, događa se promjena u vremenu i intonaciji govora koju okolina prepoznaje kao specifičan dijalekt. Prema izjavi koju je nedavno dala, njezina je transformacija išla toliko duboko da se novi naglasak uvukao čak i u njezine snove i unutarnji monolog. Liječnici su joj potvrdili da je sindrom stranog naglaska najčešće dugotrajan, a vrlo vjerojatno i trajan.

Život donosi brojna iznenađenja, a Verity je na najčudniji mogući način naučila kako se nositi s njima. Priznaje da bi psihički napor ponovne promjene glasa bio prevelik teret, stoga se iskreno nada da će njezin trenutni naglasak ostati zauvijek. Prihvaćanje onoga što joj se dogodilo učinilo ju je otvorenijom i punom razumijevanja za sve životne preokrete. Trenutno svoje vrijeme posvećuje podizanju svijesti o svojoj bolesti, a brojne informacije redovito dijeli putem medijskih intervjua i društvenih mreža.

Foto: Profimedia

​- Sve ovo pokazalo mi je da se bilo što može dogoditi. Vrijeme ide dalje, pa moram i ja, bez obzira na to što mi život baci na put - zaključila je vedro.

Ljudi koje susreće svakodnevno uglavnom su jako ljubazni i pokazuju veliki interes za njezinu neobičnu priču, što joj uvelike olakšava svakodnevicu. Rijetka stanja poput ovog stalno podsjećaju znanstvenike na nevjerojatnu složenost ljudskog mozga, a Verity danas s nestrpljenjem iščekuje što joj donosi sutra. Više ne strahuje od promjena, već s osmijehom dočekuje svaki novi izazov u svom životu.

*uz korištenje AI-ja