INSTAGRAM SENZACIJA FOTO Bivša bankarica spiskala je bogatstvo na razne zahvate: Bujnu Njemicu prate milijuni...

Yvonne Bar njemačka je influencerica, manekenka i autorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od tri milijuna ljudi. Prije nego što je ušla u svijet 'influencanja' radila je kao bankarica, kaže kako je na plastične operacije potrošila više od 70.000 eura.