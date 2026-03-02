Obavijesti

INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Bivša bankarica spiskala je bogatstvo na razne zahvate: Bujnu Njemicu prate milijuni...

Yvonne Bar njemačka je influencerica, manekenka i autorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od tri milijuna ljudi. Prije nego što je ušla u svijet 'influencanja' radila je kao bankarica, kaže kako je na plastične operacije potrošila više od 70.000 eura.
