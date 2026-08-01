UZ MALO ČAROLIJE... FOTO Obrijali smo šefove država na 'nulu'. Plenković, Milanović, Vučić i Putin, tko je vaš favorit?

Jeste li se ikada zapitali kako bi izgledali politički moćnici kada bismo im 'skinuli' njihove prepoznatljive frizure? Znatiželja nas je natjerala da zavirimo iza pažljivo oblikovanih pramenova i politički ozbiljnih poza. Uz malo digitalne čarolije, odlučili smo ih ogoliti - doslovno, do ćelave glave. Rezultat? Pogledajte Milanovića, Plenkovića, Putina, Trumpa, Zelenskog, Vučića, Macrona, kralja Charlesa, Netanyahua, Milatovića...

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