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UZ MALO ČAROLIJE...

FOTO Obrijali smo šefove država na 'nulu'. Plenković, Milanović, Vučić i Putin, tko je vaš favorit?

Jeste li se ikada zapitali kako bi izgledali politički moćnici kada bismo im 'skinuli' njihove prepoznatljive frizure? Znatiželja nas je natjerala da zavirimo iza pažljivo oblikovanih pramenova i politički ozbiljnih poza. Uz malo digitalne čarolije, odlučili smo ih ogoliti - doslovno, do ćelave glave. Rezultat? Pogledajte Milanovića, Plenkovića, Putina, Trumpa, Zelenskog, Vučića, Macrona, kralja Charlesa, Netanyahua, Milatovića...
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Zagreb: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović
Zoran Milanović | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
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Zoran Milanović | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
Komentari 7

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