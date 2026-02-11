Obavijesti

COTARDOV SINDROM

FOTO Bolest koja tjera do ludila. Oboljeli misle da su mrtvi, da ne postoje: 'Nestajem iznutra...'

Cotardov sindrom rijetki je psihijatrski poremećaj prvi put zabilježen 1880. godine. Oboljeli su sigurni da su preminuli i da ništa oko njih ne postoji. Odbijaju pomoć...
Nakon teške prometne nesreće i operacija koje su uslijedile, jedan muškarac probudio se uvjeren da je mrtav. Nije to bila metafora niti šok nakon traume. Bio je siguran da njegovo tijelo više ne funkcionira i da se nalazi na mjestu nalik paklu. Liječnicima je objašnjavao da je umro od sepse i da sada samo “postoji” među živima. | Foto: canva, ilustracija
