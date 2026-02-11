FOTO Bolest koja tjera do ludila. Oboljeli misle da su mrtvi, da ne postoje: 'Nestajem iznutra...'

Poremećaj je još 1880. opisao francuski neurolog i psihijatar Jules Cotard. Njegova pacijentica, kasnije poznata kao “Mademoiselle X”, bila je uvjerena da nema organe i da ne mora jesti jer je već umrla. Na kraju je preminula od pothranjenosti, ne zato što je htjela umrijeti, nego zato što je bila sigurna da je smrt već nastupila. | Foto: canva, ilustracija