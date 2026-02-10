FOTOGALERIJA: TOP ILI FLOP?
Ovako ChatGPT vidi političare kao karikature: Plenki srče juhu gazpacho za kile, a tek Kolinda!
Zadnjih dana postalo je pravi trend izrađivati karikature uz pomoć ChatGPT-ja i generativne umjetne inteligencije. Ljudi sve češće pretvaraju sebe i poznate javne osobe u duhovite ilustracije koje naglašavaju njihove karakteristične geste, izjave i imidž. U toj seriji ubacili smo niz domaćih političara - od Plenkovića i Milanovića do Tomaševića, Kolinde, Selak Raspudić i drugih... bacite oko i pišite kako vam se čini...