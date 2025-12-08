Obavijesti

ČAROBNI KUTAK U RIJECI

FOTO Božićna bajka s mačkama

Piše Meri Tomljanović,
24sata Rijeka: Advent za mačke u Kitten Safe House | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječki azil otvorio je svoja vrata. Apeliraju da im se doniraju kućice za mačke

Počelo je najljepše doba godine, vrijeme adventa, darivanja i onih mekih, toplih trenutaka kad se prisjećamo koliko je važno pružiti ruku onima kojima je najpotrebnija. Ne samo ljudima, nego i životinjama koje tiho i strpljivo čekaju da ih netko primijeti. Jedno takvo, posebno mjesto, pravi mali čarobni kutak, nalazi se na Rujevici: Cat Advent riječkog azila Kitten Safe House, koji svake subote i nedjelje do kraja godine od 15 do 19 sati otvara svoja vrata posjetiteljima. Tamo vas dočekuje prava božićna bajka. U srcu nježno ukrašenog azila, među mirisom borovine i lampicama koje titraju poput zvjezdica, vrijedne djelatnice i volonteri svakodnevno brinu o oko 120 mačaka. Četrdesetak njih zbrinuto je kod teta čuvalica, dok preostalih 85 ovaj azil nazivaju svojim jedinim domom, mjestom gdje čekaju, neke prvi put u životu, da ih netko zavoli zauvijek.

- Ove godine imamo puno kratkodlakih maca, ali i mnogo ‘nekih novih klinaca’, naših zimskih bebica. Najveći izazov pokazalo se zbrinjavanje brojnih skotnih maca, koje su nakon turističke sezone ostavljene diljem grada i kampova na Krku. Posljednjih tjedana Krk je postao posebno problematičan. Samo u zadnja tri tjedna ulovili smo 150 ostavljenih maca. Sve one prolaze veterinarsku obradu - čišćenje od parazita, cijepljenje, sterilizaciju, a zatim se vraćaju u svoje prirodno okruženje, tamo gdje jedino znaju živjeti. Zato apeliramo na volontere i firme koje izrađuju namještaj da nam, ako mogu, doniraju kućice za mace, kako bismo ih zaštitili od hladne zime. Zahvalni smo na dobroj suradnji s Gradom Krkom i Puntom, koji financiraju sterilizacije i kastracije, no pozivamo i ostale općine da se uključe, kako bismo zajedno pokazali da otok može biti primjer skladnog suživota s macama. Veliko hvala i dobrim ljudima te nekoliko dragih bakica koje, iako imaju male mirovine, nesebično odvajaju za hranu da nijedna maca ne ostane gladna - ističe Danijela Knežević iz azila pozivajući na donacije hrane za mačiće, plahti, ručnika, popluna, dekica i tepiha.

Kupnjom ovogodišnje božićne tombole, čije je glavno izvlačenje na sam Božić, možete osvojiti predivne sitnice, ručne radove, poklon bonove i razne popuste, ali, najvažnije od svega, time poklanjate nadu i brigu svim ovim nježnim bićima dok čekaju svoj trajni dom i ljude koji će im pružiti toplinu i ljubav koja će trajati cijeli život. 

