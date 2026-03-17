ŠOK TETOVAŽA Ovo je svima promaknulo na Livajinim prsima

Nogometaš HNK Hajduk Split i nekadašnji reprezentativac, Marko Livaja, poznat je po svojoj strasti na terenu, ali i po upečatljivom izgledu izvan njega. Jedan od detalja koji posebno privlači pažnju su njegove brojne tetovaže...
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Tijelo mu je gotovo potpuno prekriveno različitim motivima i natpisima, koji su kroz godine postali dio njegovog identiteta.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Ipak, jedna tetovaža na prsima privukla je pažnju više od svih ostalih - ne zbog poruke, nego zbog pravopisne pogreške.
| Foto: Instagram/Iris Livaja
A s tom tetovažom se fotografirao još 2014. i objavio je na svom Instagramu.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Na lijevoj strani Livajinih prsa nalazi se natpis koji glasi: "Samo rietki nađu rietke". Na prvi pogled riječ je o stihovima Đorđa Balaševića. Međutim, problem je u načinu na koji je riječ napisana.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
U standardnom hrvatskom pravopisu riječ "rijetki" piše se s kombinacijom "ij", dok je na Livajinoj tetovaži napisano "ie". Zbog toga bi pravilna verzija rečenice trebala glasiti: "Samo rijetki nađu rijetke." U originalu je: "Samo retki nađu retke".
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Fotografije te tetovaže počele su se širiti internetom i društvenim mrežama, posebno kada bi Livaja slavio pogodak i skinuo dres.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Postoji nekoliko teorija na društvenim mrežama o tome kako je do pogreške uopće došlo. Neki smatraju da je tetovaža napravljena u inozemstvu, gdje tattoo majstor nije bio upoznat s hrvatskim pravopisom.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Drugi vjeruju da je Livaja jednostavno previdio grešku prije nego što je tetovaža napravljena. Postoji i mišljenje da je riječ o stiliziranom pisanju, iako većina ljudi smatra da je ipak riječ o običnoj pravopisnoj pogrešci koja je ostala zauvijek zabilježena na njegovom tijelu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Tri lava u spomen Dalmacije, mrtvačka glava, panorama Splita, vjerski citat... Livaja je na tijelo dao istetovirati razne poruke. Prije nekoliko godina otkrio je da ih ima 110, ali da još čeka onu za naslov.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
"Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknuti iz ruke. Ako nešto izmakne, znači da nije za tebe. Bar ne u ovom trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj... I vidjet ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego si ti želio i planirao. I ne zaboravi - zahvali na svemu jer sve je za tvoje dobro. I udarci - oni odgajaju! Suze - one pročišćuju! Padovi - da ih nije, kako bi prepoznao let...", piše mu na nozi.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL