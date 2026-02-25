FOTO Britanski par: 'Idemo na swingerska-seks krstarenja. Naše obitelji to ne smiju znati...'

Dok većina parova na kruzere odlazi zbog koktela uz bazen i egzotičnih luka, Kate (43) i njezin suprug Ant (40) imaju drukčiji plan plovidbe. Za njih su luksuzni brodovi savršena kulisa za upoznavanje drugih parova i istraživanje swingerskog načina života za koji tvrde da im je “spasio” brak...
Dok većina parova na kruzere odlazi zbog koktela uz bazen i egzotičnih luka, Kate (43) i njezin suprug Ant (40) imaju drukčiji plan plovidbe. Za njih su luksuzni brodovi savršena kulisa za upoznavanje drugih parova i istraživanje swingerskog načina života za koji tvrde da im je “spasio” brak.
Par iz Manchestera tijekom godina plovio je s više od 14 kruzerskih kompanija i ukrcao se na čak 45 brodova. U 120 noći provedenih na otvorenom moru, kažu, doživjeli su više od klasičnog odmora. “Volim imati beskrajne opcije,” kaže Kate, zaposlena u javnom sektoru, bez imalo zadrške. "Atmosfera na brodu – zajedništvo, zabava, energija koja traje do kasno u noć – savršeno odgovara načinu na koji se volimo povezivati s ljudima.", kaže par...
Umjesto odlaska u specijalizirane klubove ili na organizirane događaje, Kate i Ant oslanjaju se na spontanost. Promatraju goste, upuštaju se u razgovore i “osjete teren”.
“Prvo gledamo kakav je noćni život – barovi, mjesta otvorena do kasno i prostori gdje razgovor može teći prirodno,” objašnjava Kate. Neke kompanije su konzervativnije, dok druge privlače otvorenije putnike. "Tražimo i kabine koje nude više privatnosti te itinerare s više dana na moru, jer ponekad ne želite žuriti natrag iz luke kada zabava tek počinje", poručuje par...
Prema njezinim riječima, krstarenja postaju iznenađujuće društvena kada padne mrak. “Imali smo večeri kad su prava glazba i malo previše šampanjca pretvorili plesni podij u početak nezaboravnih prijateljstava. Ništa ne nadmašuje uzbuđenje tog partija kad znaš da noć još nije gotova.”, govore dalje...
No njihova priča nije započela na palubi kruzera. Kate i Ant vjenčali su se 2010. godine. Brak je, kažu, bio stabilan, a seksualni život ispunjen. No 2023. dogodio se preokret, Ant je saznao da se Kate dopisivala s drugim muškarcima online te da je imala jednu avanturu za jednu noć. Umjesto raspada, uslijedio je razgovor.
“Naš brak nikada nije bio ‘slomljen’,” kaže Kate. “Naša povezanost bila je snažna. Ali shvatili smo da postoje dijelovi nas koje nikada nismo istražili. Za mene nije bila riječ o potrebi za nekim novim, nego za nečim novim, vlastitim iskustvima, vlastitim pričama.” Taj razgovor otvorio je vrata iskrenosti o željama, fantazijama i granicama. Par je odlučio istražiti otvoreniji oblik veze – zajedno.
Reakcije okoline su podijeljene. Prijatelji koji znaju za njihov stil života uglavnom su znatiželjni. “Vole čuti zabavne priče,” kaže Kate kroz smijeh. No obitelj nije bila jednako oduševljena. “Roditeljima nismo rekli i ne planiramo. Moja sestra to nije dobro prihvatila – sada se viđamo samo na obiteljskim okupljanjima.”, kaže dalje...
Najčešća pitanja koja dobivaju odnose se na ljubomoru i vjernost. “Ljudi nas stalno pitaju: ‘Zar niste ljubomorni?’ i ‘Je li sve samo u seksu?’ Odgovor je – ne,” kaže Kate. “Radi se o povezanosti, razigranosti i zajedničkom istraživanju želja. Ako se pojavi ljubomora, ne ignoriramo je. To je signal da stanemo i razgovaramo.”, kaže dalje...
Dodaje kako se osjećaji često mijenjaju kada se mašta zamijeni stvarnošću. “Kad shvatiš da ste u tome zajedno, ljubomora ponekad može biti čak i uzbudljiva.” Unatoč izazovima, Kate i Ant tvrde da im je odluka o otvorenijem odnosu donijela novu razinu bliskosti.
“Naši su životi sada puni slobode, iskrenosti i zadovoljstva,” kaže Kate. “Stvorili smo iskustva i prijateljstva koja u monogamnoj vezi nikada ne bismo imali. Da, može biti komplicirano. Moraš se naviknuti na neizvjesnost i na to da je tvoj partner poželjan drugima. Ali ono što bi u monogamiji djelovalo prijeteće, nama je postalo nešto što nas povezuje.”, govori par...
Za parove koji razmišljaju o sličnom koraku, imaju jednostavan savjet:
“Počnite s razgovorima, a ne s djelima. Pitajte partnera što ga uzbuđuje. Usredotočite se na povjerenje i komunikaciju prije bilo kakvog fizičkog koraka.”, govore dalje...
I dok mnogi na krstarenje odlaze kako bi pobjegli od svakodnevice, Kate i Ant na palubi traže i pronalaze nešto drugo. “Nismo ovdje da bismo šokirali ljude,” zaključuje Kate. “Želimo pokazati da veze mogu biti razigrane, avanturističke i pomalo začinjene.”, kaže za kraj...
