VRUĆA AKCIJA NA VALOVIMA

FOTO Britanski par: 'Idemo na swingerska-seks krstarenja. Naše obitelji to ne smiju znati...'

Dok većina parova na kruzere odlazi zbog koktela uz bazen i egzotičnih luka, Kate (43) i njezin suprug Ant (40) imaju drukčiji plan plovidbe. Za njih su luksuzni brodovi savršena kulisa za upoznavanje drugih parova i istraživanje swingerskog načina života za koji tvrde da im je “spasio” brak...
'My hubby and I only go on cruise holidays to SWING with other couples – it's saved our marriage'
Dok većina parova na kruzere odlazi zbog koktela uz bazen i egzotičnih luka, Kate (43) i njezin suprug Ant (40) imaju drukčiji plan plovidbe. Za njih su luksuzni brodovi savršena kulisa za upoznavanje drugih parova i istraživanje swingerskog načina života za koji tvrde da im je “spasio” brak. | Foto: Profimedia
