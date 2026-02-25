FOTO Stručnjaci za majmune otkrili zašto je mama napustila Puncha. Neće vam se svidjeti...

Sigurno ste već vidjeli tužne fotografije i snimke Puncha, bebe makakija iz zoološkog vrta Ichikawa City, kojeg je majka napustila pri rođenju i koji je od tada osvojio srca diljem Japana i interneta. Punch, na japanskom poznat kao Panchi-kun, rođen je u srpnju 2025. godine, a čuvari zoološkog vrta od tada ga sami odgajaju...
Činilo se da ima samo jednog prijatelja: malenu plišanu igračku orangutana iz IKEA-e, koju uporno vuče po svojoj nastambi i grli dok spava. Bebe japanskih makakija drže se za tijelo svoje majke odmah nakon rođenja kako bi izgradile mišićnu snagu.
Osoblje zoološkog vrta dalo mu je plišanu igračku kako bi se borili protiv njegove tjeskobe i usamljenosti te kao fizičku zamjenu za majku. Lako je razumjeti zašto su fotografije usamljenog Puncha (osim njegovog vjernog plišanca) postale viralne – prizor je doista srcedrapajuć.
Zašto majka odbacuje mladunče?
Osoblje zoološkog vrta Ichikawa City kaže da su Puncha u siječnju ponovno upoznali s njegovom skupinom makakija, no teško se uklapao, a stariji japanski makakiji ponekad su ga proganjali po nastambi. Iz zoološkog vrta su u međuvremenu objavili da se makakiji polako privikavaju na Puncha, no mnogi se i dalje pitaju: što bi uopće navelo majku makakija da napusti svoje mladunče?
Antropolozi i stručnjaci za ponašanje primata s kojima su razgovarali novinari iz HuffPosta kažu da majke primata u divljini rijetko, ako ikad, napuštaju svoje bebe. Zapravo, majke primata su "neke od najboljih majki koje ćete naći u životinjskom carstvu", rekao je John Mitani, bihevioralni ekolog primata koji istražuje ponašanje naših najbližih živućih srodnika, majmuna.
- One su tipično vrlo pažljive prema svojim mladuncima i drže ih blizu tijekom prvih nekoliko tjedana i mjeseci života. Na primjer, kod japanskih makakija, poput Puncha, majke zadržavaju dugotrajne društvene veze sa svojim kćerima, jer ženke ostaju u svojim rodnim skupinama cijeli život. Stoga je slučaj poput ovog, napuštanje mladunčeta, vrlo rijedak - rekao je za HuffPost.
Ipak, postoje neki slučajevi, osobito u zatočeništvu, gdje bi majka primata mogla odbaciti svoju bebu, rekla je Alison Behie, profesorica biološke antropologije na Australskom nacionalnom sveučilištu.
Primjerice, zabilježeno je da je Punch rođen tijekom ljetnog toplinskog vala, što je moglo povećati okolišni stres za njegovu majku.
- S biološke perspektive, ovo može biti rezultat toga što majka daje prednost vlastitom preživljavanju i budućoj reprodukciji u odnosu na ulaganje u trenutno potomstvo, koje može imati veće šanse za smrtnost u stresnom okruženju - rekla je Behie.
Također je vrijedno napomenuti da se primati sporo razvijaju i imaju tendenciju dugog života, što znači da je majčinstvo vještina koja se uči s vremenom. Iako su slučajevi napuštanja neobični, činjenica da je Punchova majka navodno bila primipara – ili majka po prvi put – mogla je doprinijeti njezinom zanemarivanju, rekao je Mitani.
- Bilo bi zanimljivo saznati više o Punchovoj majci i prirodi njegove društvene skupine. Kako je Punchova majka odrasla? Je li bila pravilno socijalizirana? Je li imala svoju majku i druge oko sebe da joj pokažu kako biti majka? Ima li Punch stariju braću i sestre u skupini? - zapitao se Mitani.
Odgovor na pitanje što bi se dogodilo u divljini da beba poput Puncha bude napuštena vjerojatno vam se neće svidjeti.
- U divljini, mladunci koje majke napuste dok još sišu često umiru jer nemaju izvor hrane. Ako je životinja napuštena – ili ako majka umre, što je češće od napuštanja – nakon što je odbijena od sise, i dalje se suočava s većom šansom za smrtnost od mladunaca s majkama - objasnila je Behie.
Napušteni majmun također se može suočiti s više agresije, a njegov rast može biti pogođen time što se nalazi na dnu hijerarhije dominacije s manje pristupa hrani. Ipak, ponekad drugi majmuni s majčinskim instinktom preuzmu brigu. Briga od strane članova skupine koji nisu majke – nazvana aloparentalna skrb (zamislite to kao posvajanje) – primijećena je u slobodno živućim populacijama makakija, rekla je Lori K. Sheeran, profesorica antropologije na programu za ponašanje i ekologiju primata na Sveučilištu Central Washington.
- Često briga, osobito ako je zahtjevna, dolazi od bliskih bioloških srodnika mladunčeta, poput brata ili sestre, ali može doći i od nesrodnih članova skupine - rekla je Sheeran.
A što je s onim snimkama starijeg makakija koji naizgled zlostavlja Puncha? U isječku, koji ima preko dva zarez šest milijuna pregleda, vidimo odraslog majmuna kako vuče jadnog Puncha po tlu, a Punch na kraju trči u zaklon svoje plišane igračke u kutu. Nakon što su se obožavatelji obratili zoološkom vrtu zabrinuti za njegovu dobrobit, zoološki vrt je 20. veljače izdao detaljno priopćenje objašnjavajući što se, prema riječima osoblja, zapravo dogodilo.
Prema čuvarima zoološkog vrta, incident je počeo kada je Punch prišao drugom mladunčetu majmuna u pokušaju da se igra. Kada se druga beba udaljila, Punch je sjeo pokraj nje. Odrasla ženka – za koju se vjeruje da je majka drugog mladunčeta – tada je intervenirala.
"Odrasli majmun koji je vukao Puncha vjerojatno je majka majmuna s kojim je Punch pokušao komunicirati", stoji u priopćenju zoološkog vrta. "Vjerojatno je osjetila da je njezina beba iznervirana Punchom i uzrujala se."
Iako je za Punchove ljudske obožavatelje srcedrapajuće to vidjeti, Behie je rekla da je takvo ponašanje potpuno normalno u svijetu makakija. Dominantne ženke pokazuju agresiju prema onima koji su manje dominantni – čak i prema mladuncima – kako bi održale status quo. Važno je da Punch nije izoliran i da se, na svoj spor, ali postojan način, integrira u društvenu skupinu zoološkog vrta. Primati su društvena bića koja trebaju živjeti u skupinama svoje vrste. Zato je Behie također htjela naglasiti da, koliko god Punch bio sladak, on – i drugi primati – nisu namijenjeni za držanje kao kućni ljubimci.
- Često viralne priče poput ove povećavaju potražnju za majmunima kao kućnim ljubimcima, a ilegalna trgovina kućnim ljubimcima jedan je od pokretača pada populacije u divljini. Dakle, ako vas je njegova priča dirnula, najbolje što možete učiniti da pomognete jest naučiti o životinjama i donirati zoološkim vrtovima i centrima za divlje životinje koji mogu najbolje rehabilitirati i brinuti se o tim životinjama - poručila je.
