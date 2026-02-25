FOTO Stručnjaci za majmune otkrili zašto je mama napustila Puncha. Neće vam se svidjeti...

"Odrasli majmun koji je vukao Puncha vjerojatno je majka majmuna s kojim je Punch pokušao komunicirati", stoji u priopćenju zoološkog vrta. "Vjerojatno je osjetila da je njezina beba iznervirana Punchom i uzrujala se." Iako je za Punchove ljudske obožavatelje srcedrapajuće to vidjeti, Behie je rekla da je takvo ponašanje potpuno normalno u svijetu makakija. Dominantne ženke pokazuju agresiju prema onima koji su manje dominantni – čak i prema mladuncima – kako bi održale status quo. Važno je da Punch nije izoliran i da se, na svoj spor, ali postojan način, integrira u društvenu skupinu zoološkog vrta. Primati su društvena bića koja trebaju živjeti u skupinama svoje vrste. Zato je Behie također htjela naglasiti da, koliko god Punch bio sladak, on – i drugi primati – nisu namijenjeni za držanje kao kućni ljubimci. ​- Često viralne priče poput ove povećavaju potražnju za majmunima kao kućnim ljubimcima, a ilegalna trgovina kućnim ljubimcima jedan je od pokretača pada populacije u divljini. Dakle, ako vas je njegova priča dirnula, najbolje što možete učiniti da pomognete jest naučiti o životinjama i donirati zoološkim vrtovima i centrima za divlje životinje koji mogu najbolje rehabilitirati i brinuti se o tim životinjama - poručila je. | Foto: X/@dondawastaken