FOTO Bujna Britanka: 'Grudi mi teže 25 kilograma! Ljubomorne žene me polijevaju pićem...'

Influencerica koja tvrdi da ima najveće grudi u Velikoj Britaniji otkrila je da se neprestano suočava s osudama zbog svog bujnog poprsja, te da su žene prema njoj daleko zločestije od muškaraca. Summer Robert iz Glasgowa visoka je tek 150 centimetara, no njezine grudi veličine 30R (europski 65S) teže nevjerojatnih 25 kilograma
Ova 27-godišnjakinja naučila se nositi s neželjenom pažnjom muškaraca tijekom godina, ali kaže da je i dalje šokirana intenzivnim neprijateljstvom s kojim se suočava od strane drugih žena.
Summer ima i vrlo specifičnu teoriju o tome zašto njezin izgled ljuti određene žene, a ne libi se identificirati demografsku skupinu, piše The Sun.
Summer tvrdi da negativne reakcije gotovo isključivo dolaze od jedne skupine ljudi. - To su sto posto samo bijele 'Karen' - ustvrdila je.
- Mislim da puno starijih žena koje su već nesretne svojim životima reagira iz ljubomore. Kad vide mladu ženu koja je istinski samopouzdana u svom tijelu, to ih ljuti jer su odgajane da mrze vlastita tijela i da žive s tom gorčinom. Vidjeti nekoga tko zapravo voli svoje tijelo djeluje prijeteće jer je drugačije - kaže.
Dok je radila u uslužnim djelatnostima, Summer tvrdi da je njezin izgled često izazivao ogorčenje, pa čak i profesionalnu sabotažu od strane ženskih mušterija. Prisjeća se jednog incidenta u kojem je rutinska interakcija eskalirala u nasilje.
- Jedna žena me polila pićem jer sam njezinog muža nazvala 'dušo' ili tako nešto - kaže ona. Reakcija žene, sjeća se Summer, bila je trenutačna i usmjerena isključivo na njezine grudi.
- Rekla je: 'On ne želi gledati tvoje grudi, ne želi to vidjeti.' A ja sam samo pomislila: 'Samo pokušavam dobiti napojnicu, nije me briga.'
Summer je također izbačena iz Disneylanda u Kaliforniji, u incidentu koji opisuje kao ponižavajući i diskriminirajući. Ljutita zaposlenica rekla joj je da se mora "pokriti ili otići" nakon što su se drugi gosti žalili na njezinu odjeću, iako je bila potpuno odjevena i slično obučena kao i ostali u parku.
Summer je to iskustvo nazvala duboko degradirajućim i nepravednim, s obzirom na to da je njezino stanje, koje uzrokuje prekomjeran rast grudi, izvan njezine kontrole.
Crnka, koja na Instagramu ima 225.000 pratitelja, pati od makromastije, vrste hipertrofije dojki zbog koje joj grudi s vremenom postaju prekomjerno velike. Ova influencerica s punim radnim vremenom prethodno je za The Sun izjavila kako joj se stanje pogoršalo 2025. godine.
- Grudi su mi se povećale za deset brojeva. To je doista nevjerojatno i čini se da ne prestaju rasti. Liječnici su rekli da je to kontinuirani rast, tako da mislim da nema granice, vjerojatno bi mogle narasti i do Z košarice. U zajednici u kojoj se krećem ima djevojaka s velikim grudima, ali nikad nisam srela nekoga tko ima veće prirodne grudi od mene. Sto posto sam sigurna da imam najveće grudi u Ujedinjenom Kraljevstvu - tvrdi.
Makromastija, poznata i kao gigantomastija ili hipertrofija dojki, može se pojaviti nasumično - tijekom puberteta, trudnoće ili nakon uzimanja određenih lijekova. Rast grudi može trajati nekoliko godina, ali zabilježeni su i slučajevi gdje su ženi grudi narasle za tri ili više brojeva košarice u samo nekoliko dana.
Summer je više puta odbijena za smanjenje grudi na teret javnog zdravstva. - Ne žele to učiniti. Doslovno me neće ni taknuti. Bila sam kod liječnika šest puta pokušavajući dobiti smanjenje još od tinejdžerskih dana. Kad sam bila mlađa, rekli bi da sam 'premlada' ili 'predebela' jer mi je BMI bio visok, ali to je zato što moje grudi toliko teže. Liječnici su me uputili dalje, ali kad su saznali da imam makromastiju, opet su me odbili i rekli 'nema smisla jer će se jednostavno vratiti'.
Ipak, njezin se stav s vremenom promijenio. - Mislim da sada ne bih išla na smanjenje. Zaista sam ih zavoljela. Možda za deset godina, ali kako sada stvari stoje, mislim da bih ih htjela zadržati i vidjeti što će se dogoditi. To je stvarno čudno jer sam ih prije toliko mrzila i samo sam htjela da nestanu, dok sada, zbog tako brzog rasta u posljednjih godinu dana, razmišljam: čekaj malo, koliko velike će postati?
Summer je ispričala da je s deset godina nosila B košaricu, a do 16. godine narasla je na duplu J košaricu, što ju je prisililo da se oslanja na korzete i skupe, po mjeri rađene grudnjake. Sada kreatorica sadržaja koristi svoje 30R grudi u svoju korist i zarađuje do 53.000 eura mjesečno na platformi OnlyFans pokazujući svoje bujno poprsje.
Odluku da se pridruži platformi donijela je prije dvije godine nakon što joj je "dojadilo stalno maltretiranje i to što je nikad nitko nije shvaćao ozbiljno". Sada se nalazi među 0,02 posto najboljih kreatora na OnlyFansu i nada se da će postati "najveća kreatorica u Škotskoj".
- Prvog dana na OnlyFansu zaradila sam oko 940 eura. Sada, u dobrom mjesecu, zaradim 53.000 eura. Moj najbolji dan ikad bio je zapravo prošlog mjeseca. Zaradila sam 26.500 eura u jednom danu. Ipak, morala sam blokirati nekoliko ljudi na OnlyFansu. Moji stari učitelji su se pretplatili, očevi mojih prijateljica, prijatelji moga oca, ljudi koji su me gledali kako odrastam - kaže.
Preuzimanjem kontrole nad svojim tijelom putem provokativnog profila, Summer kaže da je postala uglavnom imuna na mržnju i osude koje prima.- Jednostavno to ignoriram. Ali ako dođe do točke da netko ne prestaje, dobacit ću neki sarkastičan komentar. Samo im kažem: 'Ogorčeni ste, nesretni ste, zato se tako ponašate'. Čak se i njezina majka uključila, uskačući u online komentare kako bi je obranila.
No Summer inzistira na tome da na svaku ženu s pićem u ruci spremnu da ga baci, postoje milijuni drugih fasciniranih njezinom pričom. - Moji pretplatnici su tako dragi, divni ljudi. Toliko ljudi voli moje grudi.
