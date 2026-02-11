FOTO Bujna Britanka: 'Grudi mi teže 25 kilograma! Ljubomorne žene me polijevaju pićem...'

Summer je više puta odbijena za smanjenje grudi na teret javnog zdravstva. ​- Ne žele to učiniti. Doslovno me neće ni taknuti. Bila sam kod liječnika šest puta pokušavajući dobiti smanjenje još od tinejdžerskih dana. Kad sam bila mlađa, rekli bi da sam 'premlada' ili 'predebela' jer mi je BMI bio visok, ali to je zato što moje grudi toliko teže. Liječnici su me uputili dalje, ali kad su saznali da imam makromastiju, opet su me odbili i rekli 'nema smisla jer će se jednostavno vratiti'. | Foto: Instagram