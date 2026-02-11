Obavijesti

'STALNO RASTU'

FOTO Bujna Britanka: 'Grudi mi teže 25 kilograma! Ljubomorne žene me polijevaju pićem...'

Influencerica koja tvrdi da ima najveće grudi u Velikoj Britaniji otkrila je da se neprestano suočava s osudama zbog svog bujnog poprsja, te da su žene prema njoj daleko zločestije od muškaraca. Summer Robert iz Glasgowa visoka je tek 150 centimetara, no njezine grudi veličine 30R (europski 65S) teže nevjerojatnih 25 kilograma
Ova 27-godišnjakinja naučila se nositi s neželjenom pažnjom muškaraca tijekom godina, ali kaže da je i dalje šokirana intenzivnim neprijateljstvom s kojim se suočava od strane drugih žena. | Foto: Facebook
Ova 27-godišnjakinja naučila se nositi s neželjenom pažnjom muškaraca tijekom godina, ali kaže da je i dalje šokirana intenzivnim neprijateljstvom s kojim se suočava od strane drugih žena. | Foto: Facebook
