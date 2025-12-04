Policajca heroja iz Splita mladić izbo nožem nasred ulice više od pet puta. Bore mu se za život...

Dok su splitska policija i Županijsko državno odvjetništvo u Splitu još provodili kriminalističko istraživanje bezumnog napada na splitskog policajca kojega je, sumnja se, nožem teško ozlijedio 18-godišnjak, liječnici KBC-a Split borili su se da mu spase život.

Kako su potvrdili, oko 23.15 sati u KBC Split zaprimljen je pacijent s višestrukim ubodnim ranama i teškim ozljedama više organskih sustava. Doc. dr. sc. Toni Kljaković Gašpić, dr. med., predstojnik Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje KBC-a Split, rekao je da je riječ o bolesniku s više ubodnih rana po cijelom tijelu.

- Uglavnom je riječ o prsnom košu i trbuhu. On je zbrinut kirurški i trenutačno je u Jedinici intenzivnog liječenje, u induciranoj je komi i provode se metode intenzivnog liječenja, u dosta je teškom stanju. Možemo reći da je životno ugrožen. Bio je u operacijskoj sali više puta, trenutačno je zbrinut, više organa je ozlijeđeno - rekao je ranije u četvrtak dr. Kljaković Gašpić.

Iz PU splitsko-dalmatinske priopćili su da je u srijedu, 3. studenoga 2025. godine, oko 22.45 sati u Splitu, na području Bilica, oštrim predmetom ozlijeđen policijski službenik, koji se u trenutku događaja nalazio izvan službe i bio u civilnoj odjeći. U napadu je zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan u bolnici na liječenju.

Ubrzo je stigla nadopuna da policija pod nadzorom ima osobu koja se dovodi u vezu s događajem te poduzimaju mjere i radnje u sklopu istraživanja koje je u tijeku. Dio tih radnji je i očevid na mjestu događaja kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

- Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima - iz splitske policije ozlijeđenom kolegi poželjeli su brzi oporavak.

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o 18-godišnjaku, dakle mlađem punoljetniku koji, prema svemu sudeći, ima određenih psihičkih problema. Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, 59-godišnji policajac kobne se večeri vraćao kući s odrađene smjene u 1. PP, u kojoj, uz ostalo, radi i kao kontakt policajac za područje gradskog kotara Kman.

Vjerojatno je prije odlaska s posla čuo za informaciju da njegovi kolege traže 18-godišnjaka za kojega se sumnjalo da namjerava ozbiljno nauditi roditeljima. Policiji je, doznaju, stigla dojava da je mladić uzeo poveći nož iz stana jednog od članova svoje obitelji uz riječi da ih ide "sve pobiti". Policijski službenici vrlo brzo su stigli ispred kuće njegovih roditelja, no mladića nisu tamo zatekli pa su ga čekali.

Prema svemu sudeći, piše Slobodna Dalmacija, policajac, koji je u tom trenutku bio u civilu i izvan službe, vidio je na cesti u Ulici Put Mostina mladića i prepoznao ga te ga pokušao zaustaviti. U tom trenutku ga je 18-godišnjak divljački napao nožem nanoseći mu više od pet uboda. S vrlo šturim informacijama koje su imali, policija je odmah krenula u potragu za nepoznatim napadačem. Nakon više sati mladić se vratio ispred obiteljske kuće, ispred koje ga je čekala i uhitila policija. Ubrzo su posumnjali da je povezan i s napadom na njihova kolegu, a navodno su pronašli i odbačeni krvavi nož.

Pišu da je policajac poznat po besprijekornom obavljanju dužnosti, zbog čega je za svoj rad prije četiri godine dobio medalju Grada Splita. U obrazloženju je stajalo da je nagrađen zbog "kvalitetnog obavljanja poslova kontakt policajca kroz koje pruža potporu zajednici, aktivno surađuje s obrazovnim ustanovama, komunalnim redarstvom i drugim institucijama te provodi ciljane mjere prevencije i zaštite rizičnih skupina".

Govoreći o stanju ozlijeđenog policajca, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se možemo samo "nadati najboljem te biti u mislima i molitvama s njegovom obitelji". Potvrdio je da je policajac bio na dužnosti u trenutku napada.

- Mislim da mu je završavala smjena, ali bio je još na dužnosti - rekao je Božinović.

Primijetio je da na društvenim mrežama ima senzacionalizma, kleveta i zluradosti te pozvao na pristojno i uljuđeno ponašanje.

- Moramo biti svjesni da je natpis na društvenim mrežama nekome možda zabava, a drugome, pogotovo ako je psihički labilnija osoba, može biti okidač za neko kasnije protupravno ponašanje - poručio je i dodao da je motiv napada zasad još nepoznat.

- Kad sam govorio o napisima i neodgovornom širenju raznoraznih vijesti koje mogu utjecati na osobe koje su možda ranjive u psihološkom smislu, moguće da je to i ovdje slučaj - zaključio je.

Iz Sindikata policije Hrvatske (SPH) rekli su da su s dubokom zabrinutošću i tugom primili vijest o teškom napadu na njihova kolegu u Splitu. Poželjeli su mu brz i uspješan oporavak te poručili da cijela policijska zajednica stoji uz njega. Zahvalili su i kolegama na terenu koji su vrlo brzo pronašli i priveli osobu povezanu s napadom.

- Ovaj događaj još jednom podsjeća na to koliko je policijski posao težak i opasan, ne samo u službi, nego i izvan nje. Kao Sindikat policije Hrvatske nastavljamo dosljedno i snažno zagovarati sustavnu i učinkovitu zaštitu policijskih službenika, kako bi se ovakvi napadi spriječili, a počinitelji adekvatno sankcionirali - priopćili su iz SPH.

Koliko je važna klima u društvu i kako ona može utjecati na ponašanje djece i mladih, upitali smo dječju psihologinju Žanu Pavlović iz Splita.

- Ne mogu komentirati konkretan slučaj, ali generalno govoreći, nažalost, cijelo društvo nam je agresivnog ponašanja. Stvorio se jedan, rekla bih, trend da možemo puno toga napraviti, da imamo neku moć ako smo agresivni. Uzimamo previše toga u svoje ruke, vlada osjećaj da institucije ne reagiraju na neke stvari. To, naravno, vodi zakonu ulice i anarhije. Moramo se svesti u neke drugačije okvire i ne poticati nasilna ponašanja - rekla je psihologinja te napomenula da se i u idealnom društvu ovakve stvari mogu dogoditi.

- Svjedoci smo niza agresivnih događaja, mislim da smo dosta tolerantni prema tome. To onda vodi do jedne opće nesigurnosti, straha i nepovjerenja da možete slobodno šetati, boraviti negdje s djecom i slično - pojasnila je Žana Pavlović.

Osvrnula se i na riječi ministra Božinovića o objavama na društvenim mrežama.

- Jako smo usmjereni na društvene mreže, na internet i na objave, moramo pažljivije voditi računa o tome što se objavljuje i ozbiljnije sankcionirati takve poruke. To je stvarno neophodno ako vodimo računa o tome da svi budemo u jednoj zajednici od povjerenja i sigurnosti. A da ne govorim kako to utječe na djecu i mlade, zapravo smo normalizirali nasilje, to je najgora poruka koju možemo dati djeci i mladima. Da je nasilje dopušteno i čak, u nekim situacijama, poželjno. Time samo možemo pojačati nasilje i dobiti druge vrste nasilja - rekla je psihologinja