Stavio si LSD u oko, lice narezao u hamburger. Popek Monster je najluđi reper na svijetu

Postoje ekscentrični glazbenici, postoje kontroverzni umjetnici, a onda postoji Paweł Ryszard Mikołajuw, poznatiji kao Popek Monster. Poljski reper, MMA borac je čovjek čija životna priča zvuči kao scenarij za film koji bi se malo tko usudio snimiti. Dok se većina repera zadovoljava tekstovima o kriminalu, Popek je svoj život pretvorio u manifest ekstremnog ponašanja. Njegova reputacija "najluđeg repera na svijetu" nije stečena samo kroz glazbu, već je doslovno urezana u njegovo lice i istetovirana na očne jabučice.

Čovjek s dva lica

Popek često govori o unutarnjoj borbi, o postojanju dvije potpuno različite ličnosti unutar njega. Jedna je obiteljski čovjek i otac, a druga je "Monster", destruktivna sila koja ga tjera na nezamislive poteze. Upravo je ta druga ličnost odgovorna za ožiljke na licu, tetovaže na očima i sve ono što ga čini jedinstvenom pojavom na svjetskoj sceni.

Foto: Instagram

- Imam dvije različite ličnosti. Ona koja mi govori da si režem lice i radim takve stvari, to nisam ja. To je netko iznutra. U lijevoj ruci imam cvijeće, a u desnoj kalašnjikov - ispričao je svojedobno.

Iako je njegova karijera puna bizarnih trenutaka, priča o njegovom susretu s LSD-om nadilazi sve. Prema vlastitom priznanju, Popek je u jednom trenutku odlučio konzumirati ekstremnu količinu droge, uzevši odjednom desetak "sličica". Pao je u komu koja je trajala šest mjeseci. Nakon što se probudio, tjednima nije mogao ni hodati ni govoriti. Samo dva sata nakon izlaska iz bolnice, ponovio je istu stvar.

Uslijedila je druga koma, ovaj put u trajanju od osam mjeseci. Sam navodi da si je LSD stavljao u oko. Njegov fizički izgled najvidljiviji je dokaz njegove autodestruktivnosti. Jedan je od rijetkih ljudi na svijetu koji su se podvrgli tetoviranju očnih jabučica. Trajno je izgubio oko 35 posto vida, a sama procedura bila je, kako kaže, mučna. Nakon njega, 25-godišnja Poljakinja Aleksandra Sadowska pokušala je isto i potpuno oslijepila na jedno oko, dok joj na drugom vid slabi.

Foto: Instagram

No, tetovirane oči samo su dio priče. Popek je namjerno unakazio vlastito lice postupkom skarifikacije, stvarajući duboke ožiljke kako bi izgledao opasnije. U jednom od bizarnijih intervjua izjavio je kako je od odrezanih komadića vlastite kože s lica napravio "burger" i natjerao čovjeka koji je njegovom prijatelju dugovao novce da ga pojede. Uz to, svoje prirodne zube zamijenio je kompletnim setom zlatnih proteza, zaokruživši tako transformaciju u "Monstera".

Unatoč zastrašujućem izgledu i životnom stilu, Popek je nevjerojatno uspješan poduzetnik. Njegovi albumi s grupama Firma i Gang Albanii postizali su zlatne i platinaste tiraže, a on je postao jedan od najplaćenijih izvođača u Poljskoj. Karijeru je gradio i kao profesionalni MMA borac, boreći se u prestižnim organizacijama poput britanskog Cage Ragea i poljskog KSW-a.