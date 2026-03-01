FOTO Bujno, bujnije - Alex! 'Svi trče po Ozempic, meni ne treba'
U nekoliko godina došla sam s 80 kilograma na 172 kilograma. Osjećam se kao da sam postala najbolja verzija sebe. Kad sam imala 80 kg stavljala sam na sebe ogroman pritisak da održim kilažu koja nije prirodna za moju visoku liniju, kaže američka influencerica i plus size manekenka Alex Aspasia.
U nekoliko godina došla sam s 80 kilograma na 172 kilograma. Osjećam se kao da sam postala najbolja verzija sebe. Kad sam imala 80 kg stavljala sam na sebe ogroman pritisak da održim kilažu koja nije prirodna za moju visoku liniju, kaže američka influencerica Alex Aspasia.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija