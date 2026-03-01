FOTO Bujno, bujnije - Alex! 'Svi trče po Ozempic, meni ne treba'

"Moja filozofija je oduvijek ista. Ljudi trebaju napraviti on što će im donijeti mir. Ne podvrgavati se tuđim standardima. Ja nisam tu da sudim ikome. Ako netko želi uzeti Ozempic, to je njihova stvar. Ali toliko ljudi je posegnulo za tim injekcijama čim su postale dostupne. To govori puno o pritisku koje društvo stavlja na ljude, pogotovo na žene. Morate biti mršavi pod svaku cijenu"; kaže Alex. | Foto: Profimedia/arhivska fotografija