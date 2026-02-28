Obavijesti

NEPREPOZNATLJIVA

ŠOK FOTKA Kristinu Mandarinu snimili u jednom zagrebačkom klubu. Evo kako danas izgleda!

Kristina Penava postala je viralna senzacija 2019. kad je prodavala mandarine na štandu u Zagrebu. Nakon toga se pojavila u reality showu Farma pa se povukla iz javnosti. Nedavno su je snimili u jednom zagrebačkom klubu
Zagreb: Kristina Penava, prodavačica mandarina kod Podsusedskog mosta
Kristina Penava postala je viralna senzacija 2019. | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Kristina Penava postala je viralna senzacija 2019. | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
