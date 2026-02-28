FOTO Fatalna Julia: Svaki dan mi se javi 500-njak frajera. Tko ispuni ove uvjete, izaći ću s njim

Brazilka obećava da je u vezama 'jako vjerna' i kako varanje nikako ne dolazi u obzir...
"Muškarci se boje razgovarati sa mnom. Radije pričaju s mojim ružnijim prijateljicama", zakukala je nedavno 24-godišnja influencerica i manekenka Julia Medeiros, pisao je NY Post.

"Primijetila sam kako se u klubovima muškarci više upucavaju ružnijim curama nego meni. Kad su u mojoj blizini postanu nervozni", kaže dalje Julia, koji tvrdi da izgleda poput Kylie Jenner.
Ali online su muškarci hrabriji, poručuju ova mlada dama koji tvrdi da joj se zna javiti i 500 frajera dnevno...
Otkrila je i kako izgleda njezin idealan muškarac...
"Mora biti visok. To je uvjet broj jedan. Ja sam visoka 167 cm, ali stalno sam u štiklama. Mora biti viši od mene i dok sam u štiklama", poručuje Julia...
"Mora biti uspješan, smiješan... Mora biti netko aktivan", nabraja dalje... "Tko to ispuni, izlazim s njim".
Kaže da je u vezama "jako vjerna" i kako varanje nikako ne dolazi u obzir...
Na Instagramu je prati gotovo 250.000 ljudi...
"Ti si savršena žena", "Najljepša na svijetu", "Ideal ljepote", pišu joj pratitelji u komentarima...
