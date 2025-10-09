FOTO Danas je svjetski dan piva i pizze! Hoćete li ga 'proslaviti'?

Danas je Svjetski dan pizze i piva, dan za hrskavu koru i hladni gutljaj lagera! Ili možda volite deblju 'bakinu' koru i nekakav stout? Ili ste od onih kojima su svaka pizza i svako pivo dobro... Nije ni bitno. Poklonici ove kombinacije danas mogu 'proslaviti' uz svoje omiljeno jelo i piće...
Kada se spoje hrskavo, toplo tijesto, bogati umak od rajčice, topljeni sir i hladno, pjenasto pivo, događa se gastronomska čarolija. Ova kombinacija, omiljena diljem svijeta zbog svoje jednostavnosti i savršenog sklada okusa, toliko je cijenjena da ima i svoj dan. Svakog 9. listopada obilježava se "Međunarodni dan piva i pizze", neslužbeni praznik posvećen uživanju u jednom od najpopularnijih kulinarskih zadovoljstava
| Foto: Canva
.Od drevnih žitarica do modernog slavlja: Iako se partnerstvo piva i pizze čini modernim izumom, njihovi korijeni sežu duboko u povijest, povezani zajedničkom osnovom – žitaricama. Pivo je jedno od najstarijih pića poznatih čovječanstvu, s dokazima o njegovoj proizvodnji još 5000. godine pr. nove ere u drevnoj Mezopotamiji, prema arheološkim nalazima iz sumerskih gradova poput Uruka. U starom Egiptu pivo je bilo ključni dio prehrane, pružajući kalorije i proteine radnicima koji su gradili piramide, a često je bilo sigurnije za piće od vode zbog procesa fermentacije
Pizza, s druge strane, ima svoje početke zabilježene 997. godine u talijanskom gradu Gaeti, gdje se riječ "pizza" prvi put spominje u pisanim dokumentima. Njezina preteča bila je jednostavna lepinja, slična focacciji, no moderna pizza kakvu poznajemo razvila se u Napulju u 18. stoljeću.
Dolazak rajčice iz Novog svijeta u Europu transformirao ju je u jelo koje će osvojiti svijet, posebice nakon što je pizza Margherita postala simbol talijanske kuhinje.Unatoč tisućljetnoj povijesti, Međunarodni dan piva i pizze relativno je nov. Pokrenuo ga je 2016. godine Nick Saulino, američki web dizajner i entuzijast, koji je smatrao da ova legendarna kombinacija zaslužuje svoje mjesto u kalendaru, prema podacima s platforme National Day Archives
Tko su najveći svjetski pizzoljupci? Iznenađenje na vrhu! Mnogi bi pomislili da su Talijani ili Amerikanci najveći ljubitelji pizze, no statistike otkrivaju neočekivanog pobjednika. Prema podacima izvješća o prehrambenoj industriji, Norveška prednjači u konzumaciji pizze po glavi stanovnika, s prosječno oko 11 kg godišnje. Velik dio te potrošnje odnosi se na smrznute pizze, posebice brend Pizza Grandiosa, koji uživa kultni status i često se naziva neslužbenim nacionalnim jelom. Norvežani vole eksperimentirati s nadjevima poput kukuruza, kozica i posebnog "pizza mesa", što je specifično za njihovu kulinarsku kulturu
Sjedinjene Američke Države drže drugo mjesto s oko 10 kg po osobi, slijede Ujedinjeno Kraljevstvo (9 kg), Njemačka (8,5 kg) i Italija (~7,8 kg), prema istim izvorima. Italija, iako kolijevka pizze, zaostaje zbog veće usmjerenosti na svježe, restoranske pizze umjesto smrznutih
Neosporna kraljevina piva: Dok Norveška dominira u konzumaciji pizze, Češka Republika čvrsto drži tron najvećeg konzumenta piva. Slijedi ih Austrija, Rumunjska, Njemačka, Poljska... Hrvatska je na 9. mjestu.
Stručnjaci predlažu da se pizze s povrćem sljubljuju sa svjetlijim pivima poput pilsnera ili pale alea, dok se mesne pizze, poput onih s kulenom ili pršutom, bolje slažu s tamnijim i jačim pivima kao što su stout ili porter.
Isprobajte nešto sasvim novo: Zašto ne biste probali napraviti pizzu s pivom kao sastojkom? Na internetu se mogu pronaći recepti za tijesto s Guinnessom, što pizzi daje jedinstvenu dubinu okusa. A za najhrabrije, postoji čak i "Pizza pivo" – pivo aromatizirano bosiljkom, origanom, rajčicom i češnjakom, koje doslovno spaja dva svijeta u jednoj boci.
Bilo da se odlučite za klasičnu Margheritu i lager, bogatu slavonsku pizzu uz tamno pivo ili neku vlastitu kulinarsku kreaciju, ovaj dan je podsjetnik da ponekad najveća sreća leži u jednostavnim, ali savršenim stvarima.
U mnogim zemljama, restorani na ovaj dan često nude specijalne ponude, popuste ili promocije kako bi privukli goste i učinili ovaj dan još posebnijim.
Mnogi obožavatelji hrane na društvenim mrežama dijele svoje "pizza i pivo" trenutke, koristeći hashtagove poput #PizzaAndBeerDay ili #NationalPizzaAndBeerDay kako bi obilježili ovaj dan.
"Ovo mi je najdraži dan u godini", poručuje jedan poklonik svjetskog dana pizze i pive...
"Ne postoji bolja kombinacija na svijetu", poručuje drugi...
"Čak su i hladna pizza i topla piva dobra kombinacija", napisao je treći, ali nisu se svi složili s njim...
A koja je vama najdraža kombinacija?
Ili vam je bitno samo da su pizza i pivo tu...
Kako god bilo, živjeli i dobar tek!
