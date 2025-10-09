FOTO Danas je svjetski dan piva i pizze! Hoćete li ga 'proslaviti'?

.Od drevnih žitarica do modernog slavlja: Iako se partnerstvo piva i pizze čini modernim izumom, njihovi korijeni sežu duboko u povijest, povezani zajedničkom osnovom – žitaricama. Pivo je jedno od najstarijih pića poznatih čovječanstvu, s dokazima o njegovoj proizvodnji još 5000. godine pr. nove ere u drevnoj Mezopotamiji, prema arheološkim nalazima iz sumerskih gradova poput Uruka. U starom Egiptu pivo je bilo ključni dio prehrane, pružajući kalorije i proteine radnicima koji su gradili piramide, a često je bilo sigurnije za piće od vode zbog procesa fermentacije | Foto: Canva