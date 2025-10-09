Obavijesti

ŽIVJELI I DOBAR TEK

FOTO Danas je svjetski dan piva i pizze! Hoćete li ga 'proslaviti'?

Danas je Svjetski dan pizze i piva, dan za hrskavu koru i hladni gutljaj lagera! Ili možda volite deblju 'bakinu' koru i nekakav stout? Ili ste od onih kojima su svaka pizza i svako pivo dobro... Nije ni bitno. Poklonici ove kombinacije danas mogu 'proslaviti' uz svoje omiljeno jelo i piće...
Kada se spoje hrskavo, toplo tijesto, bogati umak od rajčice, topljeni sir i hladno, pjenasto pivo, događa se gastronomska čarolija. Ova kombinacija, omiljena diljem svijeta zbog svoje jednostavnosti i savršenog sklada okusa, toliko je cijenjena da ima i svoj dan. Svakog 9. listopada obilježava se "Međunarodni dan piva i pizze", neslužbeni praznik posvećen uživanju u jednom od najpopularnijih kulinarskih zadovoljstava | Foto: Canva
