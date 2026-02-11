FOTO 'Dečki su me ostavljali zbog moje kilaže. Izgubila sam 80 kg i sad me žele natrag...'

'S vremenom sam se navikla na vježbanje, na novi režim prehrane... I sretnija sam nego ikada, kaže 28-godišnja Amerikanka Heather Floda
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
Kaže kako je s transformacijom počela nakon što je jedan spoj na kojeg je trebala otići propao... Frajer ju je odbio zbog njezine kilaže, kako je to bilo jako bolno za nju...
U tom trenutku imala je više od 160 kila...
"Dečki su mi stalno govorili, lijepa si, ali ne izlazim s većim ženama", kaže Heather...
"Stalno sam jela fast food i gledala serije. Govorila sam sebi da ne stignem kuhati, studirala sam i radila puno radno vrijeme, pronalazila isprike. A onda sam shvatila - kako me netko može voljeti ako ja ne volim samu sebe", kaže Heather...
Danas je fitness trenerica i uživa u životu.
"Cijeli proces sve je bilo prirodno. Trebale su mi tri i pol godine. Promijenila sam prehranu, hodala 10.000 koraka svaki dan... Kad sam izgubila 30 kilograma pridružila sam se teretani. U početku ni tamo nisam znala što radim", kaže Heather...
S vremenom se navikla na vježbu, na novi režim prehrane... I kaže da je sretnija nego ikad.
