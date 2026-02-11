Obavijesti

DRASTIČNA TRANSFORMACIJA

FOTO 'Dečki su me ostavljali zbog moje kilaže. Izgubila sam 80 kg i sad me žele natrag...'

'S vremenom sam se navikla na vježbanje, na novi režim prehrane... I sretnija sam nego ikada, kaže 28-godišnja Amerikanka Heather Floda
EXCLUSIVE: VIDEO: ‘Men dumped me for being ‘too big’ – I’ve lost 180lbs and now they want me back’
Dečki su prekidali sa mnom jer sam bila, govorili su, prevelika za njih. Sad kad sam izgubila više od 80 kilograma, žele me natrag, kaže 28-godišnja Amerikanka Heather Floda... | Foto: Profimedia/arhivska fotografija
