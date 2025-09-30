Obavijesti

Galerija

Komentari 3
KLIK PO SVIJETU

FOTO Deset mega-gradova za koje vjerojatno nikad niste čuli: Otkrijte sve njihove tajne...

Kad govorimo o svjetskim metropolama, obično nam na pamet padnu New York, Tokio ili Pariz. No, iza kulisa globalnih razglednica krije se desetak megagradova s desecima milijuna stanovnika za koje mnogi nikada nisu ni čuli. To su mjesta gdje neboderi niču brže nego što ih karte mogu pratiti, gdje se tradicija isprepliće s futurizmom, a brojke stanovnika gradova premašuju populaciju cijelih države. Od kineskih industrijskih divova do afričkih luka koje nikada ne spavaju, ovo je lista deset ogromnih gradova koji su vam vjerojatno promaknuli, ali oblikuju svijet više nego što mislite...
FOTO Deset mega-gradova za koje vjerojatno nikad niste čuli: Otkrijte sve njihove tajne...
Chongqing (Kina): Chongqing je jedan od najposebnijih gradova Kine – megapolis s gotovo 32 milijuna ljudi koji čine njegovo administrativno područje, usporedivo s populacijom cijele Poljske. Smješten na ušću rijeka Jangce i Jialing, ovaj 'grad-država' unutar Kine poznat je po strmim ulicama, golemim mostovima i futurističkim neboderima koji izranjaju iz magle. | Foto: Canva/ilustracija
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025