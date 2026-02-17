Obavijesti

KARNEVAL NA ULICAMA

FOTO Divovski Putin i Trump žderu Europu, a tu je i Epstein: Nijemci ih brutalno ismijali!

Tisuće stanovnika preplavile su ulice Düsseldorfa u Njemačkoj kako bi na tradicionalnoj paradi za Rosenmontag (Ružičasti ponedjeljak) ismijale ozbiljne svjetske događaje i političare. Glavne zvijezde ovogodišnje parade bili su ruski vođa Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump...
Rose Monday parade in Dusseldorf
Za one koji ne znaju, parada na Ružičasti ponedjeljak vrhunac je karnevalske sezone, posebno u zapadnoj Njemačkoj, gdje su dizajneri parada poznati po svojim često oštrim i bezobzirnim prikazima njemačkih i stranih političara. | Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
