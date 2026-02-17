FOTO Divovski Putin i Trump žderu Europu, a tu je i Epstein: Nijemci ih brutalno ismijali!

Tisuće stanovnika preplavile su ulice Düsseldorfa u Njemačkoj kako bi na tradicionalnoj paradi za Rosenmontag (Ružičasti ponedjeljak) ismijale ozbiljne svjetske događaje i političare. Glavne zvijezde ovogodišnje parade bili su ruski vođa Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump...
Za one koji ne znaju, parada na Ružičasti ponedjeljak vrhunac je karnevalske sezone, posebno u zapadnoj Njemačkoj, gdje su dizajneri parada poznati po svojim često oštrim i bezobzirnim prikazima njemačkih i stranih političara.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Za one koji ne znaju, parada na Ružičasti ponedjeljak vrhunac je karnevalske sezone, posebno u zapadnoj Njemačkoj, gdje su dizajneri parada poznati po svojim često oštrim i bezobzirnim prikazima njemačkih i stranih političara. |
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Za one koji ne znaju, parada na Ružičasti ponedjeljak vrhunac je karnevalske sezone, posebno u zapadnoj Njemačkoj, gdje su dizajneri parada poznati po svojim često oštrim i bezobzirnim prikazima njemačkih i stranih političara.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Ovogodišnji događaj uglavnom se usredotočio na satiričan prikaz svjetskih događaja, a posebnu je pažnju privukao divovski prikaz Vladimira Putina u stilu bebe koja zabija mač u lakrdijaša na čijoj kapi piše "satira". U blizini se nalazila i figura crveno-bijelog klauna koji udara Putina po glavi, kao da kori neposlušno dijete.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Još jedan istaknuti prikaz prikazuje predimenzioniranog američkog predsjednika Donalda Trumpa kako s jedne strane proždire veliki komad "Europe" u obliku kobasice, dok mu se s druge strane pridružuje Putin, u sceni koja podsjeća na onu sa špagetima iz animiranog filma "Dama i Skitnica".
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen može se vidjeti kako jaše na divovskoj kobasici "Europa", gledajući unatrag prema Trumpu s vrlo zabrinutim izrazom lica, prenosi Daily Star.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Većinu ovih provokativnih prikaza dizajnirao je umjetnik Jacques Tilly, čiji je rad svjetski poznat po tome što je posebno provokativan.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
On svoje dizajne drži u tajnosti sve do početka parade kako bi spriječio njihovu zabranu ili cenzuru.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Tilly se u Rusiji zapravo suočava s optužbama za "klevetu ruskih državnih tijela" i, ako ikada ode tamo, mogao bi dobiti kaznu do deset godina zatvora. Ipak, to nije zaustavilo prkosnog kipara.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
U razgovoru za lokalne medije, komentirao je situaciju.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
- To je dvoboj s vrlo nejednakim oružjem. S jedne strane stoji oružje ruske države koje je prilično oštro, a s druge strane satira. Ona je napravljena samo od kartona, ne može ubiti - rekao je Tilly.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Osvrnuo se i na suđenje koje ga čeka u Rusiji.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
- Najvjerojatnije je presuda protiv mene već odlučena. Pretpostavljam da će to biti mnogo, mnogo godina u radnom logoru. Kako se ovaj režim ismijava sam sebi, koristeći takva sredstva protiv kartonskih figura. Moćnici, autokrati i despoti istinski se boje neustrašivog smijeha ljudi. Nećemo sada biti dodatno grubi, i to je glupo. Jednostavno radimo dobru političku satiru, kao i uvijek - poručio je.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Jedna od najkontroverznijih figura bila je ona koja je prikazala Donalda Trumpa, s natpisom "ICE" koji predstavlja Imigracijsku i carinsku službu na rukavu, kako udara Isusa Krista u lice. Na Isusovoj majici stajao je natpis "Ljubav i čovječnost", čime su autori poslali jasnu poruku o politici američkog predsjednika, izvijestio je HuffPost.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Organizatori se nisu zaustavili samo na političarima. Pokojni osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein, nekadašnji bliski suradnik Donalda Trumpa, pretvoren je u figuru vampira. Na njegovim krilima bile su ispisane poruke "svi štite počinitelje" i "svi ignoriraju žrtve", aludirajući na mrežu moćnika koja ga je okruživala i štitila.
| Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS
Foto Thilo Schmuelgen/REUTERS