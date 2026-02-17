FOTO Divovski Putin i Trump žderu Europu, a tu je i Epstein: Nijemci ih brutalno ismijali!

​- Najvjerojatnije je presuda protiv mene već odlučena. Pretpostavljam da će to biti mnogo, mnogo godina u radnom logoru. Kako se ovaj režim ismijava sam sebi, koristeći takva sredstva protiv kartonskih figura. Moćnici, autokrati i despoti istinski se boje neustrašivog smijeha ljudi. Nećemo sada biti dodatno grubi, i to je glupo. Jednostavno radimo dobru političku satiru, kao i uvijek - poručio je. | Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS