U azilu u Dumovcu svoj dom čeka Perko, osmomjesečni križanac ovčara koji osvaja na prvi pogled. Ovaj preslatki 'buco', kako ga od milja opisuju, trenutno prolazi kroz pravo tinejdžersko razdoblje – pun je energije, razigranosti i želje za istraživanjem svijeta
Jedan pogled dovoljan je za zaljubiti se: Udomite Perka!
Perko najviše sanja o ljudima koji će ga povesti na livadu, omogućiti mu trčanje i pružiti mu pažnju koju toliko voli. Iako je u novim situacijama pomalo nesiguran, njegova želja za nježnošću i blizinom čovjeka pomaže mu da hrabro savlada svaku prepreku. Upravo zbog toga brzo osvaja srca svih koji ga upoznaju.
Posebno je privržen ljudima i voli biti uz čovjeka, a dobra vijest za buduće vlasnike jest da se Perko dobro slaže i s drugim psima. Njegov karakter spoj je nježnosti, zaigranosti i odanosti, zbog čega bi mogao postati idealan član obitelji koja mu je spremna pružiti ljubav i siguran dom. Njegova razigrana narav pokazuje da bi uživao u aktivnoj obitelji koja voli boraviti na otvorenom.
Njegova potreba za pažnjom i nježnošću vidi se u svakom kontaktu s ljudima koje upozna. U Dumovcu vjeruju da će Perko uz pravu obitelj izrasti u odanog i privrženog psa.
Svi zainteresirani za udomljavanje ovog mladog psa mogu se javiti na kontakt: udomljavanje@dumovec.hr.
