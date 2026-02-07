Obavijesti

FOTO Djevojka riskirala sljepoću zbog tetovaže očnih jabučica: Izgledam kao riba, ali ne žalim

Influencerica je riskirala sljepoću kako bi tetovirala očne jabučice, no na kraju se suočila s posve drugačijom nuspojavom. Aurora Arena podvrgnula se petominutnom postupku tetoviranja kako bi u potpunosti transformirala svoj izgled, iako je bila svjesna da takav zahvat može dovesti do gubitka vida ako se ne izvede savršeno
Aurora je objasnila kako sam postupak izgleda te potvrdila da je svjesna rizika kojima se izložila. | Foto: Instagram
