FOTO Djevojka riskirala sljepoću zbog tetovaže očnih jabučica: Izgledam kao riba, ali ne žalim

Influencerica je riskirala sljepoću kako bi tetovirala očne jabučice, no na kraju se suočila s posve drugačijom nuspojavom. Aurora Arena podvrgnula se petominutnom postupku tetoviranja kako bi u potpunosti transformirala svoj izgled, iako je bila svjesna da takav zahvat može dovesti do gubitka vida ako se ne izvede savršeno
Aurora je objasnila kako sam postupak izgleda te potvrdila da je svjesna rizika kojima se izložila.
- Tetovaže očnih jabučica sastoje se od četiri injekcije tinte za tetoviranje razrijeđene vodom po svakom oku. Mora se izvesti savršeno, inače ćete oslijepiti - rekla je, prenosi Daily Star.
Unatoč tome što i sama priznaje da sada izgleda "kao riba", ova 28-godišnjakinja oduševljena je konačnim rezultatom.
- Obožavam svoje tetovaže na očnim jabučicama i sviđa mi se što tjeraju netolerantne i osuđujuće ljude od mene - kazala je.
Aurora, koja se borila s depresijom, vjeruje da su joj tetovaže promijenile život.
- Učinila sam to kako bih se izliječila i ne žalim ni za čim. Pogledala sam se u ogledalo i izgledala sam tako čudno. Svidjelo mi se - dodala je.
Kada je objavila fotografije svojih tetoviranih očiju, mnogi su izrazili oduševljenje njezinim neobičnim novim izgledom.
Jedan je korisnik napisao: "Volio bih da moje oči izgledaju ovako." Drugi je dodao: "Stvarno izgledaš kao riba. To je tako zabavno."
Ipak, drugi su izrazili zabrinutost da bi Aurora mogla požaliti svoju odluku u godinama koje dolaze. Jedan je kritičar istaknuo: "Mislim, jednog dana bi mogla požaliti, tko zna?"
Tetovaže očnih jabučica, poznate i kao skleralne tetovaže, uključuju ubrizgavanje tinte izravno u bjeloočnicu (skleru) kako bi se trajno promijenila njezina boja.
Kako piše Daily Star, postupak je toliko opasan jer nosi rizik od infekcije, migracije tinte, upala i alergijskih reakcija. Još je zabrinjavajuće što tetovaže na očnim jabučicama mogu uzrokovati sljepoću ako se tinta ubrizga preduboko ili nepravilno. Tinta može ući u unutrašnjost oka i oštetiti mrežnicu ili druge ključne strukture, što može dovesti do trajnog gubitka vida.
Posljednjih godina zabilježeno je više takvih slučajeva. Najtetoviranija žena u Australiji, Amber Luke, oslijepila je na tri tjedna nakon što je tetovirala oči.
