FOTO Ekrani su prepuni zombi-apokalipsa: Put živih mrtvaca od horora Haitija do danas...

Priča o zombijima ne počinje u filmskom studiju, već na brutalnim plantažama šećerne trske na Haitiju u 17. i 18. stoljeću. Za porobljene Afrikance, život pod francuskom kolonijalnom vlašću bio je toliko okrutan da je smrt predstavljala jedini bijeg. Vjerovali su da će se nakon smrti njihova duša vratiti u domovinu, u Afriku, koju su zvali lan Guinee. Međutim, postojao je strah gori od smrti: strah od toga da postanete zombi. U haićanskom vudu vjerovanju, zombi (ili zonbi) je osoba čiju je dušu ukrao moćni čarobnjak, bokor, kako bi njezino beživotno tijelo reanimirao i koristio kao roba. | Foto: CANVA, ilustracija