FOTO Eksperti za preživljavanje savjetuju što raditi u scenariju apokalipse: Ovo je ključno...

"Na kraju, preživljavanje apokalipse manje ovisi o snazi, a više o snalažljivosti, opremi i mentalnoj čvrstini. Vaš "bug-out bag" (ruksak za bijeg) trebao bi biti spreman i sadržavati: vodu, hranu za tri dana, multi-funkcionalni alat, baterijsku lampu s rezervnim baterijama, radio na navijanje (za vijesti i vremensku prognozu) te zviždaljku za dozivanje pomoći. Pravilno planiranje i posjedovanje pravih alata sprječava lošu izvedbu, pogotovo kada je ulog vaš vlastiti život.", poručuju stručnjaci. Neki kažu i kako je nužno imati dobro oružje. Zlu ne trebalo... | Foto: CANVA, ilustracija