FOTO Evo kako bi izgledalo da ostanete posljednji čovjek na svijetu: Priroda preuzima sve...

Što bi se dogodilo da svi ljudi jednog dana jednostavno nestanu? Da ostanete sami na planetu. Ovo je hipotetska kronika prvih 50 godina svijeta bez ljudi. Svijet ne bi završio praskom, već tišinom. Ljudsko nasljeđe polako bi se raspadalo, dok bi priroda započela svoj veličanstveni povratak. Ovo je priča zabilježena kroz jeku slomljenih gradova i šapat novih, divljih šuma.
Prvo Desetljeće: Jeka Civilizacije. Početak bi bio varljivo lak. Svijet bi postao divovski, napušteni supermarket. Ali iluzija ne bi dugo trajala. Zakoni fizike i biologije neumoljivo bi počeli brisati ljudsko nasljeđe.
Godina 1: Tišina bi postala zaglušujuća. Bez prometa, glasova i zujanja elektronike. Radio valovi bi utihnuli, a internet bi postao vječna stranica s greškom 404. Prazni gradovi postali bi golema skladišta konzervirane hrane i flaširane vode.
Godina 2: Gorivo u spremnicima i na postajama počelo bi propadati. Obični benzin gubi svoja zapaljiva svojstva za manje od godinu dana, dok dizel postaje neupotrebljiv nakon otprilike 12 mjeseci. Automobili bi postali zahrđali spomenici, a jedini pouzdani načini prijevoza postali bi bicikl i vlastite noge.
Godina 3: Priroda bi započela svoju tihu invaziju. Maslačci i korov probijali bi se kroz pukotine u asfaltu. U predgrađima, jeleni, lisice i divlje svinje postali bi uobičajen prizor. Nekadašnji kućni ljubimci bi ili podivljali ili nestali, prepušteni novom lancu ishrane.
Godina 5: Električna mreža bila bi potpuno mrtva. Termoelektrane na ugljen ugasile bi se unutar nekoliko sati bez radnika koji bi ih hranili. Plinske elektrane izdržale bi nekoliko dana. Većina nuklearnih elektrana, suprotno popularnim mitovima, dizajnirana je za sigurno automatsko gašenje (SCRAM) u slučaju nužde. Kontrolne šipke bile bi spuštene, zaustavljajući lančanu reakciju. Svijet bi utonuo u potpuni mrak.
Godina 7: Konzervirana hrana počela bi gubiti na kvaliteti. Iako su mnoge konzerve tehnički jestive desetljećima ako su neoštećene, njihov okus, tekstura i hranjiva vrijednost drastično bi opali. Preživljavanje bi ovisilo o vještinama koje je čovječanstvo zaboravilo: uzgoju povrća, lovu i sakupljanju plodova.
Godina 10: Gradovi bi postali vertikalne šume. Bršljan bi prekrivao cijele zgrade, a korijenje drveća prodiralo bi u temelje, stvarajući pukotine. Manje drvene kuće počele bi se urušavati pod teretom vlage i vegetacije.
Drugo i Treće Desetljeće: Priroda Uzvraća Udarac. Svijet kakvog smo poznavali postao bi samo sjećanje. Novi svijet bio bi divlji, opasniji i na svoj način ljepši. Civilizacija ne bi samo nestala; bila bi aktivno demontirana, komad po komad.
Godina 12: Iako bi se ugasile, neke starije nuklearne elektrane postale bi potencijalna prijetnja. Bez održavanja, sustavi za hlađenje istrošenog goriva mogli bi zakazati, a korozija bi mogla dovesti do manjeg curenja radioaktivnog materijala. Ipak, katastrofe poput Černobila su malo vjerojatne zbog modernijih sigurnosnih sustava. Veću opasnost predstavljale bi kemijske tvornice i brane koje polako popuštaju.
Godina 15: Životinjske populacije doživjele bi eksploziju. Bez ljudi kao predatora i prepreke, vukovi, medvjedi i divlje mačke slobodno bi lutali nekadašnjim gradskim trgovima. Kretanje bi zahtijevalo čitanje tragova i neprimjetnost.
Godina 18: Prve veće zgrade počele bi se urušavati. One s čeličnim okvirima, izložene konstantnoj vlazi, postale bi nestabilne. Zvuk pucanja metala i rušenja betona postao bi nova pozadinska buka u gradovima duhova.
Godina 20: Samodostatnost bi postala ključna. Prehrana bi se sastojala isključivo od onoga što se uzgoji u vrtovima na krovovima nebodera ili dvorištima kuća, gdjegod biste živjeli. I onoga što se ulovi u obližnjim rijekama ili pronađe u šumama koje su nekoć bile parkovi.
Godina 23: Prelazak mostova postao bi opasan. Bez održavanja, čelični kablovi i betonski nosači bi korodirali i oslabili. Mnogi manji mostovi već bi se urušili u rijeke koje teku ispod njih.
Godina 25: Šume bi progutale manja naselja. Asfaltirane ceste sada bi bile samo uske staze kroz gustu vegetaciju. Kretanje krajolikom zahtijevalo bi mačetu i strpljenje.
Godina 28: Veliki, nekontrolirani požari postali bi redovita pojava. Udar groma u suhu, napuštenu zgradu ili šumu mogao bi zapaliti vatru koja bi bjesnila tjednima, preoblikujući krajolik.
Godina 30: Betonski kosturi nebodera i dalje bi dominirali horizontom, ali bi bili teško oštećeni. Prozori bi bili razbijeni, fasade bi otpadale, a unutrašnjost uništena ciklusima smrzavanja i odmrzavanja vode koja prodire kroz krovove.
Godina 33: Rijeke i jezera bili bi nevjerojatno čisti. Bez industrijskog zagađenja i otpadnih voda, vodeni život bi se oporavio. Voda bi ponovno bila pitka iz većine prirodnih izvora.
Godina 36: Najviše zgrade, simboli ljudske moći, počele bi pokazivati znakove ozbiljnog strukturnog umora. Komadi betona i stakla padali bi s visine, čineći prilazak opasnim.
Godina 40: Tragovi čovječanstva postali bi arheologija. Većina onoga što smo izgradili bila bi prekrivena slojem zemlje, lišća i mahovine. Svijet bi postao divljina prošarana geometrijskim humcima koji odaju da je tu nekoć nešto stajalo.
Godina 43: Svijet bi zaboravio ljude. Preživljavanje bi ovisilo o vrhunskim vještinama i životu u skladu s godišnjim dobima, prateći migracije ptica i ritam prirode.
Godina 47: U ruševinama knjižnica, zaštićenim od najgore vlage, još uvijek bi se mogle pronaći knjige. Papir bi preživio iznenađujuće dobro. Priče o povijesti, znanosti i umjetnosti – o svijetu s milijardama protagonista – postale bi gorko-slatki podsjetnik na ono što je izgubljeno.
Godina 50: Pogled otkriva izlazak sunca nad zelenim, tihim ruševinama. To je prizor Zemljine nevjerojatne sposobnosti da se iscijeli i nastavi dalje, bez nas.
Godina 53: Manji betonski objekti počinju se masovno urušavati. Ruševine postaju staništa za ptice i male sisavce, dok korijenje stabala nastavlja razbijati temelje. Nekadašnje autoceste sada su potpuno neprohodne, obrasle gustim šumama i visokim travama. Kretanje kroz krajolik zahtijeva penjanje preko humki obraslih biljkama, gdje su nekada bile ravne ceste.
Godina 56: Velike rijeke, poput Amazone ili Dunava, potpuno su preoblikovale svoje obale jer više nema brana i nasipa koji ih kontroliraju. Poplave su postale sezonska norma, stvarajući nova močvarna područja bogata životom. Riba, vodozemci i ptice močvarice cvjetaju u ovim ekosustavima, dok obližnje nekadašnje gradove preplavljuju muljevite vode.
Godina 58: Posljednji ostaci plastičnih predmeta, poput boca i vrećica, i dalje su vidljivi u okolišu, ali su većinom razbijeni u mikroplastiku koja se taloži u tlu i vodi. Metalni predmeti, poput automobila i strojeva, gotovo su potpuno prekriveni hrđom i vegetacijom, postajući dijelom tla. Priroda ne samo da preuzima prostor, već i briše granice između ljudskog i prirodnog.
Godina 64: Nekadašnje poljoprivredne površine potpuno su se vratile u divljinu. Monokulturne njive zamijenile su raznolike šume i livade, gdje se biljni i životinjski svijet prilagodio novim uvjetima. Bivoli, antilope i druge velike životinje sada lutaju područjima gdje su nekada bile farme, dok su ptice selice ponovno uspostavile stare migracijske putove bez smetnji svjetlosnog zagađenja.
Godina 70: Samo najveće strukture, poput dijelova Velikog kineskog zida ili egipatskih piramida, mogle bi biti djelomično vidljive, ali i one su teško prepoznatljive zbog erozije i vegetacije. Svijet je sada u potpunosti divljina, s rijekama, šumama i planinama koje su izbrisale gotovo sve granice između prirodnog i umjetnog. Sami ste i stari. Ne znate koliko ćete još dugo izdržati, ali to neće biti dugo...
