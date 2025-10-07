Obavijesti

Galerija

Komentari 10
KOLIKO BISTE PREŽIVJELI?

FOTO Evo kako bi izgledalo da ostanete posljednji čovjek na svijetu: Priroda preuzima sve...

Što bi se dogodilo da svi ljudi jednog dana jednostavno nestanu? Da ostanete sami na planetu. Ovo je hipotetska kronika prvih 50 godina svijeta bez ljudi. Svijet ne bi završio praskom, već tišinom. Ljudsko nasljeđe polako bi se raspadalo, dok bi priroda započela svoj veličanstveni povratak. Ovo je priča zabilježena kroz jeku slomljenih gradova i šapat novih, divljih šuma.
FOTO Evo kako bi izgledalo da ostanete posljednji čovjek na svijetu: Priroda preuzima sve...
Što bi se dogodilo da svi ljudi jednog dana jednostavno nestanu? Da ostanete sami na planetu. Ovo je hipotetska kronika prvih 50 godina svijeta bez ljudi. Svijet ne bi završio praskom, već tišinom. Ljudsko nasljeđe polako bi se raspadalo, dok bi priroda započela svoj veličanstveni povratak. Ovo je priča zabilježena kroz jeku slomljenih gradova i šapat novih, divljih šuma. | Foto: CANVA, ilustracija
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025