VIDEO Hit časne bune se protiv zabrane: 'Neće nas ušutkati'

Tri starije austrijske časne sestre koje su se nedavno uspjele vratiti u svoj samostan kraj Salzburga, nakon što su pobjegle iz doma za starije poručile su u utorak da ih se neće „ušutkati”, iako im je iz opatije Reichersberg zatraženo da prestanu s objavama na Instagramu, piše Reuters.

Časne sestre Rita (82), Regina (86) i Bernadette (88) privukle su međunarodnu pozornost početkom rujna kada su se, uz podršku skupine svojih pristaša, vratile u ono što nazivaju svojim pravim domom – samostan Goldenstein.

Prema riječima bivših učenica katoličke škole koja djeluje u sklopu kompleksa, sestre su napustile samostan kako bi potražile liječničku pomoć, no umjesto povratka u Goldenstein, poslane su u crkveni dom za njegu.

Foto: Nonnen_Goldenstein

Njihovi simpatizeri, koji im pomažu u svakodnevnim potrebama i vode njihov Instagram račun „nonnen_goldenstein”, skupili su više od 120 tisuća pratitelja, izvijestio je njemački Bild. No, prorektor odgovoran za samostan zatražio je da sestre prestanu s objavama ako žele ostati u zajednici.

„Sasvim sam opuštena oko toga. Zašto? Pa neće nas ušutkati”, rekla je uz smijeh sestra Rita.

Sestre su najavile da će se nastaviti boriti za svoja prava, naročito nakon što je stubišna dizalica koja je starijoj sestri Bernadette bila neophodna za kretanje uklonjena kada su morale napustiti samostan.

Foto: Nonnen_Goldenstein

Nakon što je njihova priča odjeknula u medijima, jedna njemačka tvrtka za izradu dizala ponudila se pomoći te je u utorak besplatno postavila novu dizalicu.

„Bio je to šok kad sam došla i vidjela da dizala više nema, bilo je grozno. Kako su nam to mogli napraviti? Pa još smo žive!”, poručila je sestra Bernadette.