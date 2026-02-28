FOTO Gdje je nestala britanska seks bomba Demi Rose? Fanovi očajni: Nema je već tri godine!

Bila je jedna od najpopularnijih 'Instagram manekenki' na svijetu. Svakodnevno bi objavljivala fotke u izazovnim izdanjima, prikupila je gotovo 20 milijuna pratitelja na Instagramu, a onda je samo nestala s ove društvene mreže...
Svakodnevno bi objavljivala fotke u izazovnim izdanjima, prikupila je gotovo 20 milijuna pratitelja, a onda je samo nestala...
"Gdje je Demi Rose?", pitala se ranije ekipa iz Daily Maila, čudi ih 'nestanak' jedne od najpopularnijih britanskih influencerica...
Na Instagramu nije objavila ništa od veljače 2023. godine, ali je zato svoje objave 'preselila' na Snapchat.
Neki su sigurni kako je to napravila jer joj je Instagram 'brisao' neke golišave objave...
"Gdje si Demi?", "Vrati se, molim te. Nema te već tri godine", "Bez tebe je dosadno i tužno", pišu joj fanovi ispod objava.
Demi Rose Mawby rođena je 1995. godine u Birminghamu. S 18 godina otvorila je Instagram i odmah su krenuli stizati pratitelji. Nije joj dugo trebalo da ih prikupi milijun, pa ni pet milijuna, deset... Njezin uspon na ovoj društvenoj mreži bio je strelovit....
Za sebe kaže da je biseksualna...
"Bilo je perioda kad su mi se više sviđale cure, ali sad mi se više sviđaju dečki. To ovisi..." kazala je 2023. godine Demi...
Kaže kako je imala teško djetinjstvo, kako je bila žrtva vršnjačkog nasilja, kako je od 17 godine morala brinuti za majku...
"Nikad nisam očekivala da će mi se slava dogoditi kad sam bila mlađa. A sad moram naučiti živjeti s tim. Uvijek sam htjela biti manekenka, to mi je bio san. Dok sam odrastala nisam imala puno prijatelja, bila sam žrtva bullyinga", kaže Demi...
Bila je u kratkoj vezi s američkim reperom Tygom...
Demi je 2015. godine sudjelovala kao model u spotu DJ Khaleda za pjesmu "How Many Times". Popularnost joj je nakon tog videa 'eksplodirala'...
Svojeg idealnog partnera ili partnericu opisuje kao "iskreno osobu, otvorenog uma, koja je ambiciozna, ali i pažljiva i draga"...
Iako je i dalje prisutna na Snapchatu i TikToku, pratitelji je mole da se vrati na Instagram....
"Ona je najveća bomba ove mreže. Jednostavno nije isto bez nje, Demi, molimo te, vrati se...", stoji u jednom komentaru koji je 'pobrao' stotine 'lajkova' na Instagramu...
