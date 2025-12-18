FOTO Frižider i veš-mašina u spavaćoj sobi. Prodaje se ovih 19 m2 u Zagrebu. Evo cijene!
U posljednjih nekoliko godina stanovi male kvadrature postali su jedan od najtraženijih oblika stanovanja u Zagrebu. Garsonijere i jednosobni stanovi posebno privlače mlađe Zagrepčane, samce i parove, ali i investitore koji ih vide kao sigurnu priliku za najam. Razlozi su jasni: manji početni trošak, niži režijski izdaci i lakše održavanje. No, iako su se nekad smatrali 'pristupačnom' opcijom, danas ni stanovi male kvadrature više ne opravdavaju taj epitet. Cijene po kvadratnom metru dosegle su razine koje mnogima nadmašuju financijske mogućnosti, pa čak i najmanji stanovi sve češće postaju nedostižan san za velik dio Zagrepčana...