FOTO 'Govore da smo najružniji par ikad! Upoznali smo se preko interneta. Ovo je naša priča...'

Jedan par odlučio je uzvratiti okrutnim internetskim trolovima koji ih uporno nazivaju 'najružnijim parom na internetu'. Njihova ljubavna priča i način na koji se nose s negativnim komentarima iznenadili su tisuće ljudi...
India je svojeg partnera, Davida, upoznala preko Facebooka, a veza među njima stvorila se, kako kaže, u trenutku.
Otkrila je da se odmah zaljubila i da ju je privukao njegov izgled, zbog čega mu se ubrzo i javila. Njihova priča, koju su podijelili u emisiji "Love Don't Judge", pokazuje da je ljubav jača od predrasuda.
David je u intervjuu ispričao kako je na početku pitao Indiju što traži, na što su oboje odgovorili da žele ozbiljnu vezu. Njihov se odnos brzo razvijao te su se dopisivali pet mjeseci prije nego što je India otputovala kako bi se napokon upoznali uživo. Od tog trenutka, par je postao nerazdvojan.
Međutim, kako piše The Sun, ubrzo su se suočili s lavinom kritika, kako na internetu, tako i u stvarnom životu. Zbog Indijinih velikih tetovaža na licu i šarene kose te Davidova osmijeha kojem nedostaje nekoliko zubi, postali su laka meta za zlobne komentatore.
Par otvoreno govori o uvredama s kojima se svakodnevno susreću. India je otkrila s kakvim se komentarima suočava.
- Trolovi kažu da smo mi najružniji par na internetu. Ljudi nam govore neke od najzločestijih stvari. Kažu da izgledam kao čudovište. Kažu da izgledam kao prokleta žena gremlin - ispričala je.
David je dodao da ih zbog njegovih zubi, koje je izgubio u nesreći na poslu, često uspoređuju s ovisnicima o drogama. Unatoč svemu, par se čini previše zaljubljenim da bi mario za ružne komentare.
Njihova ljubav očituje se u malim stvarima. U videu koji je postao viralan, David pomaže Indiji stilizirati kosu, a ona priznaje kako joj on često pomaže staviti periku i ekstenzije.
- I odmah nakon što mi sredi kosu, kuha za nas - dodala je.
India je imala i poruku za sve one koji ih osuđuju.
- Ono što bih htjela reći ljudima koji me osuđuju jest - nastavite me osuđivati. Drago mi je da imam vašu pažnju. Ja sam otvorena knjiga. Možete je doći pročitati ako želite - poručila je.
Video je na YouTubeu brzo prikupio više od sto tisuća pregleda, a ljudi su u komentarima stali u obranu para.
"Volim to što su pronašli jedno drugo. Svima nam je u životu potrebna ljubav i podrška", napisala je jedna korisnica.
Drugi su se nadovezali: "Sviđa mi se njihova vibra... Sve dok ste sretni, koga briga što drugi misle."
Jedan od komentara koji se posebno istaknuo bio je: "Sređuje joj kosu i kuha? JACKPOT!". Mnogi su se složili da ružnoća nije u njihovu izgledu, već u onima koji ih vrijeđaju. "Zapravo, nijedno od njih nije ružno. Ružni su ljudi koji ih tako nazivaju", zaključio je jedan komentator.
