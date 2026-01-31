FOTO Medicinska sestra ovisna o ketaminu: Zbog droge mokrila 'žele', a spiskala 10 Mercedesa

​- Ovo je najduže što sam čista i iza mene su paklene dvije godine. Rehabilitacija je najbolja stvar koju sam ikad učinila u životu. Da sam nastavila koristiti drogu, bila bih mrtva ili bih doživotno imala kateter. ​- Izbjegavajte tu drogu. Bila sam u tako lošem stanju da se ne sjećam polovice stvari koje sam radila. Zastrašujuće je da je ljudi koriste već s 13 godina. Previše je jeftina. | Foto: Instagram