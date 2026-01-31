Obavijesti

FOTO Medicinska sestra ovisna o ketaminu: Zbog droge mokrila 'žele', a spiskala 10 Mercedesa

Emma Mack (28) počela je koristiti drogu kao tinejdžerica na rave partyjima, no njezina desetogodišnja ovisnost na kraju joj je toliko oštetila mjehur da je mogla zadržati tek četiri žlice urina...
Bivša dentalna asistentica tvrdi da je na svoju ovisnost o ketaminu potrošila dovoljno novca da kupi "deset Mercedesa", a droga joj je uništila zdravlje do te mjere da je svakih pet minuta morala ići u toalet kako bi "mokrila žele". | Foto: Instagram
