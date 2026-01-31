FOTO Medicinska sestra ovisna o ketaminu: Zbog droge mokrila 'žele', a spiskala 10 Mercedesa

Emma Mack (28) počela je koristiti drogu kao tinejdžerica na rave partyjima, no njezina desetogodišnja ovisnost na kraju joj je toliko oštetila mjehur da je mogla zadržati tek četiri žlice urina...
Bivša dentalna asistentica tvrdi da je na svoju ovisnost o ketaminu potrošila dovoljno novca da kupi "deset Mercedesa", a droga joj je uništila zdravlje do te mjere da je svakih pet minuta morala ići u toalet kako bi "mokrila žele".
Emma Mack, danas 28-godišnjakinja, počela je koristiti ovu drogu klase B kao tinejdžerica, zabavljajući se na Ibizi i na rave partyjima s prijateljima.
U roku od četiri godine, Emma je ketamin počela uzimati svakodnevno. Njezina desetogodišnja ovisnost dovela je do toga da joj je mjehur bio potpuno uništen i toliko oštećen da je mogao zadržati tek četiri žlice urina. Ubrzo je počela mokriti "bolne" ugruške krvi i tvari nalik na žele.
Posjetila je liječnike i u travnju 2024. godine naručili su je na postupak rastezanja mjehura. Unatoč tome što je u rujnu primljena na rehabilitaciju, doživjela je recidiv samo šest dana kasnije. Mjehur joj se toliko smanjio da je morala posjećivati toalet svakih pet do deset minuta.
Njezina upotreba ketamina toliko je izmakla kontroli da je u siječnju prošle godine morala dati otkaz na poslu dentalne asistentice. Tek kada je u srpnju primljena u 14-tjedni program u rehabilitacijskom centru, uspjela je "preokrenuti svoj život".
Emma, koja je sada čista četiri mjeseca, podijelila je svoju priču kao upozorenje drugima. - Droga mi je potpuno uništila život. Mogla sam kupiti desetak Mercedesa novcem koji sam potrošila na ketamin ili sam mogla kupiti kuću.
- U početku je to bilo samo na zabavama. Voljela sam ići na raveove i svi su koristili ketamin. To je jednostavno bilo nešto što su svi radili. Počelo je vikendima, a onda sam ga počela koristiti i tijekom tjedna.
- Počela bih ga koristiti ako bi moji prijatelji izlazili, a onda i kad bismo išli u kino i slično. Znala sam da imam problem, ali ketamin vas na neki način odvoji od vlastitog tijela.
- Završila sam tako da sam ga uzimala svakog jutra i nisam mogla bez njega. Plaćala sam ga od svoje plaće i ne bi mi ostalo ništa novca. Imala sam stvarno dobar posao kao dentalna asistentica, a sav moj novac odlazio je na ketamin i nisam imala ništa za pokazati.
Na vrhuncu ovisnosti, Emma je dnevno ušmrkavala između 3,5 i sedam grama droge, a cijelu svoju plaću trošila je na nabavu. Liječnici su je upozoravali da prestane koristiti drogu jer joj je toliko oštetila mjehur da je mogla zadržati samo 75 ml urina, što je otprilike šestina normalnog kapaciteta.
Podvrgnuta je rastezanju mjehura i botoksu. Taj postupak uključuje ubrizgavanje botulinskog toksina u stijenku mjehura kako bi se opustio mišić i liječio preaktivan mjehur. Bivša DJ-ica priznala je da se oslanjala na drogu kako bi ublažila bolove u mjehuru, ali to je značilo da nije mogla napustiti kuću osim ako nije bila pod utjecajem.
Vjerujući da bi "bila mrtva" ili bi joj trebao kateter da je nastavila s konzumacijom, sada upozorava ljude da se klone te droge. Emma, koja živi u Edinburghu, trenutno se nalazi u kući za oporavak i mora ići na pregled mjehura svakih šest mjeseci kako bi se procijenilo treba li joj još botoksa.
- Ovo je najduže što sam čista i iza mene su paklene dvije godine. Rehabilitacija je najbolja stvar koju sam ikad učinila u životu. Da sam nastavila koristiti drogu, bila bih mrtva ili bih doživotno imala kateter. - Izbjegavajte tu drogu. Bila sam u tako lošem stanju da se ne sjećam polovice stvari koje sam radila. Zastrašujuće je da je ljudi koriste već s 13 godina. Previše je jeftina.
Unatoč svemu što je prošla, Emma danas ima poruku nade za sve koji se bore s ovisnošću i želi podići svijest o opasnostima koje ketamin nosi.
Njezina priča služi kao snažan podsjetnik na razorne posljedice koje droga može imati na život pojedinca.
- Uvijek možete preokrenuti svoj život. Znam koliko je to zastrašujuće i znam u kakvoj su boli. To je ono što mi najviše slama srce. Samo nastavite i ne odustajte, vraćajte se na sastanke. Jednog dana, nadam se, pronaći ćete bolje mjesto, bit ćete bolji sa životom i pronaći ćete sebe - kaže.
