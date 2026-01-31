FOTO Poznati istražitelj: U SAD-u djeluje 2000 serijskih ubojica. Ti ljudi izgledaju isto kao vi i ja

Međutim, Holesova procjena od 2000 aktivnih serijskih ubojica je njegovo mišljenje i "gruba procjena" bez navođenja konkretnog izvora , on kaže da je "vidio statistike", ali ne precizira koje. Većina kriminologa i analitičara koji se bave ovim fenomenom drži se konzervativnijih procjena reda veličine desetaka: često se navodi okvir od približno 25–50 aktivnih serijskih ubojica u SAD-u u bilo kojem trenutku, pri čemu treba naglasiti da to nije “službena FBI brojka” u smislu redovito objavljene statistike, nego procjena koja se u literaturi i analizama često povezuje s FBI alatima poput ViCAP-a i s poznatim slučajevima. | Foto: canva, ilustracija