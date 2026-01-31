Obavijesti

FOTO Poznati istražitelj: U SAD-u djeluje 2000 serijskih ubojica. Ti ljudi izgledaju isto kao vi i ja

Bivši istražitelj 'hladnih slučajeva' Paul Holes, čovjek koji je nakon desetljeća istrage konačno doveo do uhićenja "Ubojice iz Golden Statea", šokirao je javnost procjenom koja zvuči zastrašujuće: u SAD-u upravo sada djeluje minimalno 2000 aktivnih serijskih ubojica. U svojoj knjizi "Unmasked" i intervjuu za New York Post Holes tvrdi da su ti predatorni posvuda oko nas, a većina njih ostaje neotkrivena upravo zato što biraju žrtve koje društvo najlakše zaboravlja.
