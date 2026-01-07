A GDJE SU RALICE? FOTO Hit memovi o snijegu, osvanuo i Sv. Bandić s lopatom: 'Gledaj Tomek kak se to dela!'

Hrvatska je pod snijegom. Pahulje padaju, promet je otežan, a po zagrebačkim kavanama kruži stara urbana priča: Milan Bandić je jednom rekao da će pojesti snijeg ako zatreba. I evo nas - snijeg stigao, Bandića nema, ali obećanje se i dalje prepričava uz kavu i rakijicu. U međuvremenu, Tomislav Tomašević je 'nacrtan' kako juri gradom na biciklu s ralicom - ekološki, tiho i dovoljno simbolično da se snijeg sam počne topiti... a tu su i ostali 'snježni' memovi koji kruže društvenim mrežama.