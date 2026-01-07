Obavijesti

Galerija

Komentari 13
A GDJE SU RALICE?

FOTO Hit memovi o snijegu, osvanuo i Sv. Bandić s lopatom: 'Gledaj Tomek kak se to dela!'

Hrvatska je pod snijegom. Pahulje padaju, promet je otežan, a po zagrebačkim kavanama kruži stara urbana priča: Milan Bandić je jednom rekao da će pojesti snijeg ako zatreba. I evo nas - snijeg stigao, Bandića nema, ali obećanje se i dalje prepričava uz kavu i rakijicu. U međuvremenu, Tomislav Tomašević je 'nacrtan' kako juri gradom na biciklu s ralicom - ekološki, tiho i dovoljno simbolično da se snijeg sam počne topiti... a tu su i ostali 'snježni' memovi koji kruže društvenim mrežama.
FOTO Hit memovi o snijegu, osvanuo i Sv. Bandić s lopatom: 'Gledaj Tomek kak se to dela!'
"Sveti Milane od pojedenog snijega, moli za sve Zagrepčane večeras!", napisao je Uzavreli Poeta na Facebooku. "Gledaj Tomek kako se to dela", komentirali su neki. | Foto: Uzavreli Poeta/Facebook
1/15
"Sveti Milane od pojedenog snijega, moli za sve Zagrepčane večeras!", napisao je Uzavreli Poeta na Facebooku. "Gledaj Tomek kako se to dela", komentirali su neki. | Foto: Uzavreli Poeta/Facebook
Komentari 13

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026