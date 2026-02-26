Obavijesti

Viral

Komentari 3
OPET POKRENUTA RASPRAVA

Prošlo je 11 godina otkad je ova haljina podijelila internet: Što vi kažete, koje je ona boje?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Prošlo je 11 godina otkad je ova haljina podijelila internet: Što vi kažete, koje je ona boje?
Foto: Twitter, Canva

Na godišnjicu fenomena, društvene mreže ponovno su oživjele. Korisnici su se prisjetili kaosa i lavine koju je objava pokrenula...

Admiral

Prošlo je 11 godina otkad je jedna fotografija haljine podijelila svijet na dva tabora i pokrenula raspravu koja se činila beskrajnom. A ovih dana opet je online pokrenuta stara debata: "Koje je boje ona haljina - plave i crne ili bijele i zlatne?"

Za one koji se ne sjećaju, "Haljina" je postala globalni fenomen u veljači 2015. godine nakon što je fotografija odjevnog predmeta nejasnih boja objavljena na internetu. Zbog specifičnog osvjetljenja na fotografiji, dio ljudi vidio ju je kao bijelu haljinu sa zlatnom čipkom, dok je drugima bila očito plava s crnim detaljima. 

VELIKI PREGLED FOTO Reptilijanci, ravna Zemlja, Illuminati: Ovo su najpoznatije teorije zavjera. I objašnjenja...
FOTO Reptilijanci, ravna Zemlja, Illuminati: Ovo su najpoznatije teorije zavjera. I objašnjenja...

Znanstvenici su kasnije objasnili da se radi o optičkoj iluziji i načinu na koji ljudski mozak interpretira boje pod različitim svjetlosnim uvjetima, no to objašnjenje nikada nije u potpunosti zaustavilo raspravu. Potvrđeno je da je stvarna haljina plavo-crne boje, ali to nije spriječilo milijune da ostanu uvjereni u ono što vide vlastitim očima.

Na godišnjicu fenomena, društvene mreže ponovno su oživjele. Korisnici su se prisjetili kaosa i lavine koju je objava pokrenula...

NA SVIJETU IH JE 20-AK FOTO Što su supervulkani i gdje se nalaze? Tihi divovi imaju moć izazvati neviđenu katastrofu...
FOTO Što su supervulkani i gdje se nalaze? Tihi divovi imaju moć izazvati neviđenu katastrofu...

""Prošlo je 11 godina. Ako kažete da je ovo bijelo i zlatno, samo tražite pažnju", "Vjerujem svojim očima, ne znanosti", "Zar opet, ova haljina mi je oduzela previše vremena u životu"; šale se u komentarima..

.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ima sedmero djece i 247 tetovaža. Pokrili su ih puderom i šokirali se! Ovo je rezultat...
'BOLJE IZGLEDA ISTETOVIRAN'

FOTO Ima sedmero djece i 247 tetovaža. Pokrili su ih puderom i šokirali se! Ovo je rezultat...

Richard Huff (51) je otac sedmero djece koji sebe opisuje kao 'ovisnika o tetovažama', s preko 240 tetovaža koje prekrivaju gotovo 90% njegovog tijela...
Osvojio 29 mil. eura na lutriji, a zatim mu sve krenulo nizbrdo: Prijatelje častio autima, kućama
DONIRAO I CRKVI

Osvojio 29 mil. eura na lutriji, a zatim mu sve krenulo nizbrdo: Prijatelje častio autima, kućama

Njegov sin, Billy III, ispričao je za medije kako je izgledao trenutak kada su shvatili da su postali milijunaši...
VIDEO Šef okupio radnike pa im istresao milijune eura: Znam da se mučite s kreditima. Uzmite!
KAKAV GAZDA!

VIDEO Šef okupio radnike pa im istresao milijune eura: Znam da se mučite s kreditima. Uzmite!

Na gala večeri organiziranoj za sedam tisuća zaposlenika, na pozornicu je izneseno više od osam milijuna eura u gotovini...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026