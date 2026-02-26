Prošlo je 11 godina otkad je ova haljina podijelila internet: Što vi kažete, koje je ona boje?

Prošlo je 11 godina otkad je jedna fotografija haljine podijelila svijet na dva tabora i pokrenula raspravu koja se činila beskrajnom. A ovih dana opet je online pokrenuta stara debata: "Koje je boje ona haljina - plave i crne ili bijele i zlatne?"

Za one koji se ne sjećaju, "Haljina" je postala globalni fenomen u veljači 2015. godine nakon što je fotografija odjevnog predmeta nejasnih boja objavljena na internetu. Zbog specifičnog osvjetljenja na fotografiji, dio ljudi vidio ju je kao bijelu haljinu sa zlatnom čipkom, dok je drugima bila očito plava s crnim detaljima.

Znanstvenici su kasnije objasnili da se radi o optičkoj iluziji i načinu na koji ljudski mozak interpretira boje pod različitim svjetlosnim uvjetima, no to objašnjenje nikada nije u potpunosti zaustavilo raspravu. Potvrđeno je da je stvarna haljina plavo-crne boje, ali to nije spriječilo milijune da ostanu uvjereni u ono što vide vlastitim očima.

Na godišnjicu fenomena, društvene mreže ponovno su oživjele. Korisnici su se prisjetili kaosa i lavine koju je objava pokrenula...

""Prošlo je 11 godina. Ako kažete da je ovo bijelo i zlatno, samo tražite pažnju", "Vjerujem svojim očima, ne znanosti", "Zar opet, ova haljina mi je oduzela previše vremena u životu"; šale se u komentarima..

.