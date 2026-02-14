Obavijesti

Galerija

Komentari 3
DJEVOJKA PODIJELILA NEUGODNO ISKUSTVO

FOTO Htjela iznenaditi dečka za Valentinovo, izašla bez gaćica: 'Na večeru su stigli i roditelji...'

Na jednoj grupi za ispovijesti na Facebooku nedavno se pojavila priča koja je u kratkom roku skupila tisuće reakcija, kombinaciju suosjećanja, smijeha i nevjerice. Jedna anonimna korisnica opisala je, kako sama kaže, “najgori romantični potez u vlastitom životu”, večer koja je trebala biti zavodljiva i posebna, a završila je krajnje neugodnim upoznavanjem s roditeljima dečka.
FOTO Htjela iznenaditi dečka za Valentinovo, izašla bez gaćica: 'Na večeru su stigli i roditelji...'
Na jednoj grupi za ispovijesti na Facebooku nedavno se pojavila priča koja je u kratkom roku skupila tisuće reakcija, kombinaciju suosjećanja, smijeha i nevjerice. Jedna anonimna korisnica opisala je, kako sama kaže, “najgori romantični potez u vlastitom životu”, večer koja je trebala biti zavodljiva i posebna, a završila je krajnje neugodnim upoznavanjem s roditeljima dečka. | Foto: canva, ilustracija
1/13
Na jednoj grupi za ispovijesti na Facebooku nedavno se pojavila priča koja je u kratkom roku skupila tisuće reakcija, kombinaciju suosjećanja, smijeha i nevjerice. Jedna anonimna korisnica opisala je, kako sama kaže, “najgori romantični potez u vlastitom životu”, večer koja je trebala biti zavodljiva i posebna, a završila je krajnje neugodnim upoznavanjem s roditeljima dečka. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026