FOTO Htjela iznenaditi dečka za Valentinovo, izašla bez gaćica: 'Na večeru su stigli i roditelji...'

Na jednoj grupi za ispovijesti na Facebooku nedavno se pojavila priča koja je u kratkom roku skupila tisuće reakcija, kombinaciju suosjećanja, smijeha i nevjerice. Jedna anonimna korisnica opisala je, kako sama kaže, “najgori romantični potez u vlastitom životu”, večer koja je trebala biti zavodljiva i posebna, a završila je krajnje neugodnim upoznavanjem s roditeljima dečka.
U objavi je napisala da su ona i partner zajedno oko dvije godine te da su posljednjih mjeseci pomalo upali u rutinu. Valentinovo je vidjela kao priliku da večer učini uzbudljivijom. Kupila je novu crnu haljinu i odlučila dodati “malu tajnu”, odlučila je izaći bez donjeg rublja, uvjerena da će to ostati privatna šala između njih dvoje tijekom romantične večere.
Kako navodi, dečko joj je poručio da dođe u restoran jer ima iznenađenje. Očekivala je tipičnu romantičnu večeru: svijeće, vino i možda šetnju gradom. Međutim, kad je stigla, za stolom nisu sjedili samo njih dvoje. “Tamo su bili njegovi roditelji. I baka”, napisala je.
Prema njezinom opisu, šok je bio trenutan. U prvih nekoliko sekundi nije ni shvatila situaciju, mislila je da je riječ o slučajnosti ili kratkom susretu. No dečko ju je odmah predstavio kao partnericu i sjeo pored nje, a konobar je počeo donositi piće za “obiteljsko upoznavanje”.
U tom trenutku, kako piše, shvatila je puni problem: haljina je bila elegantna, ali relativno kratka, a stolice u restoranu visoke. Svaki pokret zahtijevao je maksimalan oprez.
Opisala je da je sljedećih sat vremena provela sjedeći gotovo nepomično, pokušavajući kontrolirati položaj nogu i istovremeno održavati normalan razgovor. Posebno neugodno joj je bilo, kaže, zbog bake koja joj je udijelila brojne komplimente.
Situaciju je dodatno pogoršala majka dečka koja ju je nekoliko puta zamolila da ustane kako bi ih konobar fotografirao “za uspomenu”. Korisnica tvrdi da je izmislila bol u koljenu samo kako bi izbjegla ustajanje, a u jednom trenutku je i namjerno prolila vodu po stolu da skrene pažnju.
“Osjećala sam se kao da sam na testu iz fizike, samo što je ulog bio moje dostojanstvo”, napisala je.
Nakon večere, dečko joj je tek vani rekao da je mislio kako će joj upoznavanje s roditeljima biti lijepo iznenađenje. Ona priznaje da mu nije odmah rekla razlog svoje panike, nego tek kasnije kod kuće.
Reakcije korisnika bile su brojne. Dio komentatora izrazio je suosjećanje, tvrdeći da je riječ o klasičnom nesporazumu: “On je planirao ozbiljan korak u vezi, ti romantičnu igru, sudar svjetova.” Drugi su, pak, naglasili da je upoznavanje roditelja bez najave samo po sebi rizično: “To nije iznenađenje, to je stres test.”
Najviše 'lajkova' dobio je komentar korisnika koji je napisao: “Valentinovo ima dvije opcije: romantika ili upoznavanje roditelja. Nikad oboje odjednom.”
Autorica objave kasnije je dodala da su se na kraju oboje smijali situaciji i da roditelji nikada nisu saznali detalje. Ipak, zaključila je kako će ubuduće prije svake ‘posebne ideje’ provjeriti plan večeri. “Lekcija naučena - prvo saznaj program, pa onda improviziraj.”, napisala je...
