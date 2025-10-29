Obavijesti

POMLADIO SE...

FOTO Igore, jesi to ti? Ovo je novi izgled zastupnika Igora Peternela. Kosa dosta bujnija...

"Čini se da je presadio kosu", "Možda je samo sprej", "Mislim da su to one kreme što poboljšavaju rast"... Nižu se po društvenim mrežama i online forumima teorije oko novog izgleda saborskog zastupnika Igora Peternela (DOMiNO). Kosa je odjednom dosta bujnija...
Zagreb: Igor Peternel o stanju u Zagrebu
