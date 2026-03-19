FOTO Influenceri opsjedaju otok pedofila Epsteina! Evo gdje sve žele snimati da 'masno' zarade

Influenceri masovno posjećuju zloglasni karipski otok Jeffreyja Epsteina u pokušaju da unovče interes javnosti potaknut nedavno objavljenim dokumentima Ministarstva pravosuđa SAD-a. Videozapisi koji prikazuju kreatore sadržaja kako se kreću po Little Saint Jamesu, privatnom otoku koji je nekoć bio u vlasništvu osuđenog pedofila, postaju sve popularniji, a od početka 2026. godine objavljeno ih je najmanje devet
Zajedno su prikupili više od 52 milijuna pregleda, dok su pretrage pojmova "Epsteinov otok" i "Little Saint James" dosegnule rekordne razine u veljači, prema podacima Google Trendsa. Ovaj fenomen dio je šireg trenda poznatog kao "mračni turizam", gdje pojedinci posjećuju mjesta povezana sa smrću ili tragedijom, a u eri društvenih mreža to je evoluiralo u natjecanje za popularnost pod svaku cijenu, prenosi NBC News
Pojačani interes poklopio se s objavom novog seta "Epsteinovih dosjea", što je brojne youtubere navelo da se zapute prema otoku kako bi iskoristili trenutak.
- Najnovije objavljivanje Epsteinovih spisa stvorilo je trend, a taj trend je natjerao youtubere da odu tamo kako bi jahali na tom valu - izjavio je za NBC News influencer Ahmad Aburob iz Jordana.
Većina videa započinje na sličan način. Kreatori sadržaja prvo lete na St. Thomas, najbliži susjedni otok sa zračnom lukom, gdje razgovaraju s lokalnim stanovništvom kako bi prikupili savjete i glasine o otoku. Zatim iznajmljuju jet-skije ili opremu za ronjenje te doplivaju do obale otoka ili ga nadlijeću dronovima. Neki se ne usuđuju kročiti na privatni posjed, no Aburob priznaje kako je on to učinio bez oklijevanja.
- Ušao sam vrlo brzo jer sam znao da će postati viralno i da se to uklapa u moj uobičajeni sadržaj - rekao je.
Mnoge koji se odluče iskrcati na otok posebno zanima građevina prozvana "hram", iako noviji videozapisi pokazuju da je zgrada prebojana, a prozori i vrata su joj zatvoreni daskama.
- Ovdje su se događale bezbožne stvari. Tako je čudan osjećaj biti ovdje - ustvrdio je youtuber Ash Alk dok je sredinom veljače hodao oko zgrade.
Prema dozvolama za gradnju do kojih je došao NBC News, građevina je prvotno bila zamišljena kao glazbeni paviljon s klavirom, dnevnim boravkom i kupaonicom, no konačni dizajn zgrade znatno se razlikovao od prvotnog plana. Vlasti su najavile da će sporne građevine, uključujući i hram, biti uklonjene kako bi se lokacija transformirala.
Drugi posjetitelji, poput Bena Lisija, bili su usredotočeni na pronalaženje navodnih podzemnih tunela. Iako ih nije pronašao, a nijedan dokument Ministarstva pravosuđa nije potvrdio njihovo postojanje, u spisima se spominju "tajna vrata" i "tunel". Lisi je za NBC News izjavio kako se nada da će njegov video podići svijest o slučaju, ali na "ležeran i avanturistički" način primjeren njegovoj mlađoj publici.
Međutim, ovakvi potezi naišli su na oštre kritike preživjelih žrtava i aktivista, koji smatraju da se time trivijaliziraju teški zločini i iskorištava ljudska patnja za internetsku slavu.
Jeffrey Epstein kupio je otok Little Saint James 1998. godine, a susjedni Great Saint James 2016. godine. Nakon njegove smrti, otoci su bili u vlasništvu njegove ostavštine sve dok nisu stavljeni na prodaju 2022. godine. Godinu dana kasnije, milijarder Stephen Deckoff kupio ih je za 60 milijuna dolara, što je značajno niže od početne tražene cijene od 125 milijuna dolara.
Deckoff je tada najavio planove za razvoj "luksuznog resorta svjetske klase s pet zvjezdica i 25 soba", čije se otvaranje očekivalo 2025. godine. Ipak, unatoč najavama, veći građevinski radovi još nisu započeli.
Glasnogovornik Odjela za planiranje i prirodne resurse Djevičanskih otoka potvrdio je za NBC News da do ožujka 2026. nisu "zaprimili nikakve planove za razvoj resorta ni na Little ni na Great Saint Jamesu".
U međuvremenu, sigurnost na otoku je pojačana zbog sve češćih pokušaja upada, a ostaje nejasno hoće li se influenceri koji su kročili na privatni posjed suočiti s pravnim posljedicama.
